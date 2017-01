Capturan en Rosita a acusado de asesinar a niña

Tras 17 meses prófugo, la Policía capturó a Santos Antonio Polanco Díaz, principal sospechoso de asesinar atrozmente a una niña de 10 años en agosto de 2015.

El cuerpo de la víctima fue encontrado después de nueve días de desaparecida en las inmediaciones de una torre para señal de telefonía celular en la comarca de San Sanwas, ubicado a 20 kilómetros del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero del Caribe Norte de Nicaragua.

Polanco Diaz, tras su captura, confesó sin mostrar arrepentimiento alguno el atroz crimen y reveló que había huido hacia San Carlos.

“Pensé que ya había pasado todo, pero cuando vine me capturaron, hoy me arrepiento, pero no hay nada qué hacer, tengo que pagar”, aseveró.

Polanco Díaz quiso justificar que asesinó a la infante por haber fumado marihuana.

El señalado fue capturado en la ciudad de Rosita, lugar donde se cometió el crimen y fue trasladado a la cabecera departamental en la ciudad de Siuna.

El departamento de Medicina Forense no pudo determinar si hubo violación por el avanzado estado de descomposición de la niña.

De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal, las mujeres son las que más acuden a esta dependencia para que les realicen peritaje por abuso sexual.

En los primeros ocho meses de 2016 se realizaron 3,412 estudios médicos a las víctimas de delito sexuales.

El mayor porcentaje (35%) de afectados por este delito están entre las edades de 0 a 17 años, lo que indica que los niños y adolescentes son las principales víctimas.