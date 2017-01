Abuelos piden castigo

“Que la castiguen por lo que ella hizo”, así se expresó este viernes Karla Vanessa Bermúdez, madre de la adolecente de 17 años, quien hace dos días lanzó dentro de una bolsa a su tierna de horas de nacida.

La abuela materna, dijo que fue hasta la Policía llegó a su casa que se enteró que su hija era la mamá de la bebé encontrada en la calle dentro de una bolsa que era mordida por un perro.

Bermúdez quien estuvo retenida por la Policía desde la cuatro madrugada del jueves hasta las tres de la tarde del mismo día, explicó que nunca notó el embarazo de su hija “porque ella se fajaba”.

“Una vez me dijo que no le bajaba la regla entonces le dije que fuera al centro de salud y al regreso me dijo que le habían hecho exámenes y que le habían encontrado un parasito en la vagina relató Bermúdez.

La bebé quien permanece en el hospital infantil “La Mascota” habría sufrido la rasgadura de un intestino por los mordiscos del perro callejero, según refirieron los parientes de la niña.

Por su parte, Carlos Manuel Bermúdez, abuelo de la sospechosa de haber lanzado a su bebé en una bolsa después de haberse cortado el cordón umbilical dentro de la letrina de la casa ubicada en el barrio Carlos Núñez, dijo estar indignado con su nieta.

“Llore cuando mire las imágenes de la criatura en la televisión; yo le pregunte a mi nieta porque lo hizo”, aseguró Carlos Bermúdez, agregando que a él no le hubiera pesado ayudar a la crianza de la bebé.

El jefe del Distrito Dos de la Policía, comisionado Edgard Arauz, dijo que la comisaria de esa delegación policial investiga de oficio el hecho descubierto hace dos días.