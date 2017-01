"Furia y toro" aparece e hiere a peón

Agentes de la Policía de Managua, en apoyo a la Policía de Carazo, realizaron ayer un fuerte operativo en la comunidad Santa Lucía, jurisdicción del municipio de Diriamba, tras conocer que el asesino y violador en serie Herlio Jarquín, conocido como "Furia y toro", se encuentra en esa zona, donde habría herido de bala a un ciudadano.

Más de 20 oficiales, haciendo uso de la técnica canina, se han desplegado por toda la comunidad e incluso han bloqueado los accesos a la misma.

Según versiones de pobladores del sector, Herlio Jarquín hirió de bala a Francisco Calero Ríos, de 23 años y cuidador de una finca llamada "El silencio", cuando este lo sorprendió robando plátanos en la propiedad.

Según Milton Antonio García, el joven está a cargo del riego de las siembras de plátano y tiene tres años de laborar en el lugar junto con su esposa.

"Yo escuchaba que alguien me gritaba, era Francisco, me dijo: me hirieron, y salí corriendo, lo encontré ensangrentado y lo sacamos al hospital porque estaba a punto de desmayarse", dijo García.

Otro trabajador de la finca relató que inmediatamente "Furia y toro" amenazó con una pistola a Calero Ríos, por lo que este le dijo que se llevara lo que quisiera, pero que no le hiciera nada. Pese a la petición del joven, Jarquín le disparó cinco veces y una de las balas impactó en una de sus rodillas.

"Furia y toro" escapó hace dos años de las celdas preventivas de la Policía de Jinotepe. Es un hombre que rebasa los 50 años de edad, moreno, de más o menos 1.75 metros de altura, ojos color café y nariz grande.

Los principales delitos que pesan sobre él son asesinato y violación. Sin embargo, el hecho de haberle cortado la mano a un habitante de la comunidad Sontole, de Diriamba, fue lo que recientemente desató el temor entre la población de Carazo, razón por la que exigen su captura.

En martes la Policía Nacional de la ciudad de Granada reunió a los taxistas de esa ciudad para solicitarles su colaboración en la captura de Jarquín Cortés.

El cadete de taxi Marlon González, dijo: “estamos atentos a cualquier aviso o llamado, todas las personas debemos cooperar con cualquier información que se conozca acerca de este hombre, entre más gente apoye creo que más rápido daremos con el paradero de este sujeto”.