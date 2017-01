Hay un nica entre los masacrados en Costa Rica

Entre las cinco víctimas de la masacre que conmocionó ayer a Costa Rica está el nicaragüense Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años, nacionalizado en ese país. El crimen ocurrió en el barrio La Victoria, de Liberia.

Los otros cuatro fallecidos eran estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica y estaban maniatados de pies y manos, menos el nica, pero todos tenían una herida de arma blanca en el cuello.

Las víctimas fueron identificados como Joseph Briones Solís, de 22 años, Ingrid Massiel Méndez Serrano, Dayana Vanessa Martínez Romero y Stephanie Hernández García, estos últimos de 24 años.

“El nica se encontró con el grupo de amigos (las otras víctimas) cerca del estadio de Liberia, ya que ellos iban a ver el partido. Cuando terminó (el juego) le dijo a uno de ellos que si se podía quedar en la casa, pero los narcos ya lo venían siguiendo”, dijo un agente policial involucrado en las investigaciones al diario Extra.

“El grupo de narcos, que presumimos hay nicas y ticos, al parecer primero eliminaron a Vargas y luego al resto”, detalló la misma fuente extraoficial.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aún no confirman la versión extraoficial.

PIDE AYUDA

Según publica el diario La Nación en su página web, una de las jóvenes mandó a las 2:00 a.m. un audio a una vecina, pero esta se percató hasta después de las 6:30 de la mañana, y fue cuando alertó a la Policía, pero lamentablemente solo llegaron a encontrar los cadáveres.

“Señor, usted no nos va a hacer daño...", es el mensaje corto, lo que fue considerado por la Policía como una solicitud de ayuda. Las autoridades descartan que el móvil del crimen sea el robo.

"Ni es asalto, ni es venganza. No robaron nada. Son jóvenes que no están involucrados absolutamente en nada, por lo menos no tenemos noticias por lo que nos dicen los vecinos (...) gente que no hacía fiestas, no hace escándalos. Entra en la casa cuando vienen de la universidad, que no salen y ahora andaban en curso de verano", dijo en conferencia de prensa el fiscal adjunto de Liberia, Ricardo Quirós Vargas.

UNA SOBREVIVIENTE

Al ingresar a la vivienda que los universitarios alquilaban, encontraron huellas de arrastre y eran de la adolescente Nayeli Yessenia Hernández Vargas, de 14 años, prima de la víctima Stephanie Hernández García.

La sobreviviente también tenía una herida en el cuello, fue trasladada al hospital más cercano, entró a cirugía y su condición es grave.

“La esperanza era poder hablar con la víctima que quedó viva, pero está muy mal", dijo el fiscal Quirós.

Un taxista reveló a la Policía que un sujeto delgado abordó su unidad en esa zona y lo notó muy nervioso, pidió que lo trasladara a la terminal de los buses que van hacia la frontera.

Las autoridades montaron operativos en todas las fronteras para dar con el paradero del autor.