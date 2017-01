Un cuchillo de cocina fue el arma utilizada contra estudiantes en Costa Rica

Un cuchillo de cocina fue el arma utilizada en el degollamiento de cinco estudiantes universitarios ocurrida el pasado jueves en Liberia (norte de Costa Rica), según dijo hoy a los periodistas el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.



Las autopsias señalaban que fue un cuchillo de cocina el arma utilizada para provocar la muerte por degollamiento a los estudiantes, "cuchillo que todavía no se ha encontrado", dijo Espinoza.



Las víctimas fueron identificados como Joseph Briones Solís, de 22 años; Dayana Martínez Romero, de 24; Stephanie Hernández García, de 24 años; Ingrid Masiel Méndez Serrano, de 23, y Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años.



Además, una joven de 14 años permanece internada en el Hospital de Liberia en condición estable. "La menor sobreviviente del crimen está en buen estado y ya se alimenta por sus propios medios", dijo el jefe policial, quien añadió que "el retrato hablado del homicida proviene de las versiones de la testigo presencial".



Este retrato se publicó el sábado pasado y el ministro costarricense de Seguridad, Gustavo Mata, calificó al sospechoso de "energúmeno, psicópata e inhumano".



Aunque la investigación se realiza con "mucha prudencia y reserva", Espinoza confirmó que ya recibieron "50 reportes consistentes sobre el retrato hablado del principal sospechoso".



"Los reportes llegaron al 911, el sistema confidencial del OIJ, la delegación en Liberia y por nuestros investigadores", informó el funcionario.



El retrato presenta a un sujeto de aproximadamente 40 años y que tiene un tatuaje en la parte posterior del hombro que corresponde al alfabeto chino.



El OIJ pidió a los ciudadanos dar cualquier información que lleve a la ubicación o identificación de la persona que aparece en el retrato, que fue distribuido a los medios y divulgado en redes sociales de internet.



De momento, la policía judicial no maneja una hipótesis clara de lo ocurrido, sin embargo, Espinoza dijo que el caso va por buen camino y pidió discreción para no afectar a las investigaciones.



Las autoridades encontraron el pasado jueves en una vivienda de Liberia, cabecera de la provincia de Guanacaste, cinco cuerpos atados y degollados, así como una adolescente de 14 años malherida, por el momento única testigo del crimen y que está siendo especialmente protegida por la Policía.