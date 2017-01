Matagalpa: Mujer da a luz en baños de complejo judicial

Una guarda de seguridad del complejo judicial de Matagalpa tuvo que suspender su almuerzo tras escuchar las peticiones de auxilio para atender a una mujer que estaba dando a luz en los baños a plena luz del día.

María Isabel Polanco López, habitante del barrio Walter Mendoza, sintió ganas de ir a los servicios higiénicos en el complejo judicial de Matagalpa, pero luego sintió que estaba dando a luz, por lo que empezó a pedir ayuda y fue en ese momento que entró en acció la agente de seguridad, Arlen Vargas.

“Bueno, me agarraron de sorpresa porque estaba almorzando cuando serví de partera en los baños del complejo judicial. Nunca había atendido un parto, es primera vez en mi vida. La persona necesitaba que le ayudaran, estaba en un momento crítico. Me fui al baño y me puse entre el inodoro y la señora que estaba teniendo el bebé. Agarre al bebé y lo vi que estaba todo morado, tenía dos veces enredado el cordón umbilical en el cuello, lo agarré y lo desenredé y allí la niña comenzó a llorar”, relató emocionada Vargas.

Polanco López, la mujer que dio a luz, todavía no se sabe si dio a luz por la emoción al conocer que una juez de audiencia le cambió a su pareja la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica, por un caso de lesiones.

“Cuando llegué al baño vi que ya venía saliendo la cabecita (del bebé), por lo que metí las manos y agarré a la niña, ya que en ese momento no sabía si era hombre o mujer y la sostuve mientras venían la ambulancia y los médicos. La trasladaron al Policlínico Trinidad Guevara”, añadió Vargas.

La agente de seguridad concluyó manifestando que en horas de la mañana de hoy fue a visitar a la madre y a la niña en el Policlínico Trinidad, a quien le hizo entrega de unos regalos.

Muchas personas que se encontraban en el complejo judicial este viernes se referían al insólito suceso diciendo que la niña “seguro va a ser una abogada”.