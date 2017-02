Sospechoso de masacre en Costa Rica tenía deseos “pasionales y sexuales”

El sospechoso de matar a cinco personas en Liberia, Costa Rica, tuvo motivos “pasionales y sexuales” para cometer el crimen y en 2012 había sido condenado por tráfico de marihuana, dijo hoy a medios costarricenses Walter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A las 6:00 a.m. de este viernes la Policía de Costa Rica detuvo en Liberia a un hombre de 33 años, de apellidos Ríos Mairena, por ser el principal sospechoso de matar a cinco universitarios (incluidas tres mujeres) en una casa en el barrio La Victoria, de Liberia.

“El móvil no es un asunto de venganza, no es ajuste de cuentas. Es un tema que tiene que ver con un móvil relacionado con pasión, con sexo, no necesariamente ejecutado, sino alimentado en la mente de un sujeto por su rasgos de personalidad”, dijo Espinoza Espinoza al diario La Nación.

El 19 de enero cinco universitarios, cuatro con raíces nicaragüenses, fueron degollados. Ahora, el principal sospechoso de cometer ese crimen es Ríos Mairena, a quien detuvieron este viernes a dos casas de donde ocurrió la masacre.

“(Ríos Mairena) cometió el hecho criminal de manera impensada, influido por la ingesta de drogas y por una fantasia sexual compulsiva... el sujeto presenta un comportamiento desorganizado de poca planificación, de poca coordinación... no es un homicida serial, que piensa, que planifica, que define y establece un perfil, sino que actúa de una manera muy impulsiva, de una manera espontánea”, agregó al diario La Nación Espinoza Espinoza.

Mientras, el canal de televisión Teletica, indicó que familiares de las víctimas se declararon tranquilos luego de la captura de Ríos Mairena.

“Estamos todos contentos y esperamos que se haga justicia con él. Cuando nosotros pasamos al puro frente (del sitio del crimen) yo sentía que en la esquina de esa casa había algo y pensaba que allí estaba el criminal de mi hijo”, señaló Freddy Obando, papá de Joseph Briones Solís (25 años).

Las otras cuatro personas asesinadas son Dayana Vanessa Martínez Romero (24 años), Ariel Antonio Vargas Condega (24 años), Ingrid Massiel Méndez Serrano (24 años) y Stephanie Hernández García (23 años).

El crimen ha causado estupor en Costa Rica. Y en Nicaragua la población ha seguido de cerca el hecho y las investigaciones.

Detalles del crimen

Según Espinoza Espinoza, citado por el diario La Nación, han confirmado que Ríos Mairena logró que una de sus víctimas amarrara a las demás, antes de matarlos a todos.

Las autoridades costarricenses indicaron que la persona arrestada tiene una “visión disociada de la realidad”, con una personalidad “paranoide” y es “narcisista”.

“Él (Ríos Mairena) se impuso con agresividad, violencia con su comportamiento temerario, impactante y logró de esa manera con una arma blanca someterlos a todos y luego asesinarlos conforme a su perpectiva, con su planeación y de manera tal que primero acabó con la vida de los varones”, detalló Espinoza Espinoza.

Al parecer, el sospechoso sentía atracción por una de sus víctimas.

Una adolescente sobrevivió al crimen y fue hospitalizada. Ella habría sido clave para ayudar en las investigaciones.