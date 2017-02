Jueza manda a juicio a sospechosos de femicidio

La tarde de ayer se dio continuidad a la audiencia inicial en contra del acusado Douglas Antonio Zamora Valle, quien está siendo acusado por el Ministerio Publico, por el delito de ser el autor directo de femicidio en perjuicio de Yessenia Suyen Montenegro Moran (Q.E.P.D.) y por el delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua.

La audiencia que había sido suspendida por una recusación en contra de la jueza especializada en violencia, Ivania Sancho, el pasado 23 de enero, fue hecha por el abogado defensor de Jesser Maudiel Canales López y Gilbert Roberto Burgo Dávila. Sin embargo, el tribunal no dio lugar a la recusación y la jueza Sancho continuó conociendo la causa, quien después de dar a conocer los pormenores, continuó con el intercambio de información y prueba. La jueza después de escuchar y analizar el intercambio de información y prueba y no dar lugar a una nueva incidencia que formuló la defensa de Jesser Maudiel Canales, donde señalaba que la jueza no era competente para conocer la causa de su defendido, remitió la causa a juicio para el día 6 de marzo a las 10 de la mañana. “Se estableció la fecha para el juicio oral y público para el 6 de marzo a las 10 de la mañana, previa audiencia preparatoria el 28 de febrero. Se le dio lugar a la solicitud de la suscrita con relación a una valoración psicológica que estoy pidiendo para Douglas, no con el objetivo de hacer uso de eso para obtener su libertad, sino porque está siendo afectado psicológica y emocionalmente por toda la situación que ha ocurrido. Todas las pruebas fueron admitidas en su totalidad, el intercambio que fue ofrecido por el Ministerio Público. Vamos a esperar la audiencia preparatoria para ir a juicio, para que nosotros como defensa solicitarle exclusión de algunas pruebas, ya que son 32 testigos que ha ofrecido el Ministerio Público, porque no hay una imputabilidad objetiva en este caso sobre mi representado”, señaló la doctora Brenda Alvayero, defensora de Douglas Antonio Zamora Valle.

Dijo que como estrategia de la defensa también van a ofrecer testigos en los 15 días que tiene la defensa e irán en la línea de la refutación de algunas pruebas. En la audiencia preparatoria van a proponer la exclusión de algunas pruebas que fueron ofrecidas por el Ministerio Público porque hay repetitividad en las mismas, afirmó Alvayero. Al referirse a los videos, Alvayero dijo que estos han sido intercambiados por el Ministerio Público, los que cuales se van a valorar en la audiencia preparatoria. Al consultarle que en las audiencias no se ha visto la presencia de los familiares tanto de la víctima como del procesado, esta dijo que en el caso de la víctima la representa el Ministerio Público y que había un acusador adherido que tampoco se ha unido al proceso. Una de las que estaba sumamente preocupada porque no le han permitido estar presente en las dos últimas audiencias, es la mamá de Yessenia Suyen Montegro Moran, doña Eloísa Jazmina Moran Rodríguez, quien dijo que no sabe por qué no se le había avisado de la audiencia que se estaba llevando a cabo. “Yo como madre exijo mis derecho, que puedo estar en esas audiencias, soy cristiana y todo lo he dejado en la mano del señor, espero que no se está dando nada y que todo salga transparente, por lo que como madre exijo estar en las audiencias que se le llevan a este hombre”, señaló la madre de la víctima.