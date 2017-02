Quinceañera de Carazo denuncia a “Furia y Toro” de intentar violarla

Una joven de de 15 años de Santa Teresa, Carazo, dice que vivió los minutos más espantosos de su vida al ser ultrajada supuestamente por Herlio Jarquín Cortés, alias “Furia y Toro”, un hombre que se escapó de la cárcel de Jinotepe y es buscado por violaciones y homicidios.

Este miércoles se conoció que a la 8:00 p.m. del lunes 30 de enero, la adolescente, originaria de la comunidad El Sol, jurisdicción de Santa Teresa, Carazo, se dirigía al interior de su vivienda en busca de naranjas, pero de pronto sintió que una persona se le tiró encima, tirándola al suelo.

“Yo estaba viendo televisión donde mi abuelo, pero yo quería comer naranja, entonces tomé un cuchillo y dije 'ya vengo, voy a traer una naranja'. Entré a mi casa, abrí la refri, fui a buscar la naranja, en eso sentí que alguien me atrapó por detrás, y yo caí al suelo. El cuchillo cayó debajo de una mesa, luego abrí los ojos y lo vi, era el mismo hombre que he visto en las redes sociales. Empecé a gritar con todas las fuerzas”, dijo la joven.

De acuerdo con su relato, forcejeó por unos 10 minutos con el atacante y asegura que era el mismísimo alias “Furia y Toro”, con la diferencia de que ahora luce con una gran barba, el pelo algo largo, muy sucio y hediondo.

Según la joven, el hombre vestía con una camiseta roja y llevaba una mochila negra en su espalda.

“Yo lo vi, pero del miedo yo cerraba y apretaba mís ojos, él (Herlio Jarquín Cortés) me tocaba las piernas y me olía. Yo pude percibir que estaba como enojado, respiraba bien fuerte, intentó quitarme la camisa, pero me armé de valor y grité. Se levantó cuando escuchó que mi papá venía, salió rápido, me tiró un balde de agua encima y el hierro que tenía de tranca en la puerta”, relató la afectada.

La comunidad del El Sol está ubicada a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Santa Teresa. Sus caminos son pedregosos y no permiten que un vehículo se movilice con mucha velocidad.

Tras una serie de denuncias y ataques de alias “Furia y Toro”, la Policía Nacional ha reforzado un operativo para atrapar al prófugo de la justicia.

Los delitos de este hombre han despertado el miedo en Carazo, pero también el interés en el resto del país, por una serie de leyendas que se dicen de él.