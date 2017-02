Parricida confiesa y expresa estar “muy arrepentido”

Con la mirada triste, cabizbajo, las manos entrelazadas y asegurando que está “muy arrepentido”, así se mostró este lunes Isaac Chávez Canales ante la jueza de Distrito Penal de Audiencia de Ciudad Sandino, Karen López Fuentes.

“Estoy muy arrepentido”, dijo dos veces Isaac Chávez a preguntas de los periodistas, agregando que mató de primero a su padrastro, Denis Medina, y después a su madre, Heymi Johana Canales Pérez.

Mientras la Fiscalía asegura que el doble crimen inició porque el acusado (Isaac Chávez) discutió con su mamá cuando ella le reclamó por una secadora de cabello, él sostiene que la riña familiar que desembocó en la tragedia se produjo porque él entró en defensa de su madre.

“Mi padrastro (Denis Medina) estaba pegándole a mi madre y le iba pegar con un mazo, y yo para protegerla a ella le comencé a pegar a él. Luego ella (Heymi Canales) me agredió con un cuchillo y entonces me defendí. No sabía qué hacer, estaba muy asustado”, aseguró el reo.

La versión del acusado de parricidio y asesinato es distinta a la que se narra en la acusación de la Fiscalía, donde se asegura que el móvil del crimen fue el reclamo de la madre a Isaac porque le había tomado una secadora de cabello para venderla y comprar droga.

Sobre la supuesta adicción a las drogas, el joven de frágil contextura negó de manera categórica ser consumidor de sustancias prohibidas, expresando: “Yo no le hago a eso (consumo de estupefacientes)”.

Tres exámenes

El defensor público Secundino Cuadra, quien no se opuso a la aceptación de la acusación y tampoco a la imposición de la prisión preventiva, solicitó la práctica de tres exámenes médicos para su representado.

“Como la Policía dice que mi representado (Isaac Canales) estaba drogado al momento del crimen, pido se le haga un examen de toxicología”, expresó el defensor público.

Cuadra también solicitó que al acusado del doble crimen, acontecido el pasado viernes en Ciudad Sandino, también se le practique un examen de alcoholemia para verificar si estaba tomado de licor.

La defensa del presunto parricida también pidió que el reo sea examinado por un psiquiatra, para descartar que esté afectado mentalmente, agregó el representante de la Defensoría Pública.

Con gasolina

La acusación expuesta por el fiscal auxiliar Manuel Reyes indica que Isaac Chávez primero golpeó dos veces con el mazo en la región craneal a su padrastro, Denis Medina, y cuando su madre (Heymi Canales) intervino en defensa de su pareja, golpeando a Isaac con una paila, el acusado le propinó dos golpes con el mazo en la frente.

Seguidamente, Denis Medina se levantó del piso y en ese momento Isaac Chávez se apoderó de un cuchillo con el que le causó cuatro heridas en el cuello, tórax y brazo izquierdo.

Después de matarlo, el acusado juntó los cuerpos de las víctimas y acto seguido los roció con gasolina y les prendió fuego, no sin antes ponerles varias piezas de ropa para que tomaran fuego más rápido.

Al ver que las llamas crecían, Isaac Chávez regó agua sobre la hoguera en que se habían convertido los cuerpos sin vida de su madre y padrastro.