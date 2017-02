León: Embarazada sobrevive a mortal ataque de otras mujeres

Yulissa Azucena Carvajal Montano, de 19 años y quien tiene dos meses de embarazo, sobrevió al ataque de cuatro mujeres que la golpearon e hirieron 14 veces con arma blanca.

La víctima exige a la Policía Nacional y al sistema judicial que a sus agresoras se les imponga todo el peso de la ley.

Por el momento, hay tres sospechosas detenidas por cometer el ataque: Yahoska Benita Pastrana Urcullo, de 28 años; Alejandra Fernanda Paz, de 26; y María Isabel Ríos Zapata, de 25.

Las tres sospechosas son acusadas del delito de homicidio en grado de tentativa.

El suceso ocurrió entre los bares Mama Gacha y Atlantis, el pasado 12 de febrero a la 7:45 p.m., cuando Carvajal Montano caminaba en compañía de su expareja, Armando David Loáisiga, de 22 años.

La fiscal Luisa Chamorro indicó que la joven que sufrió la paliza tiene 19 años y es originaria del reparto Lino Argüello, 5 kilómetros al sureste de León.

De acuerdo con la Fiscalía, Loáisiga huyó del lugar cuando comenzó el ataque, dejando sola a Carvajal Montano.

El ataque

Según las investigaciones, la mujer intentó huir de sus atacantes, pero fue alcanzada y golpeada de forma brutal.

“(A Yahoska Benita), que me propinó varias lesiones con una navaja, le pedí que no me matara, grité y grité, pedí en repetidas ocasiones auxilio y nadie me ayudó”, dijo Carvajal Montano.

La víctima agregó: “Yahoska Benita le pasó la navaja a María Isabel, quien también me produjo lesiones en mi cuerpo”.

“Logré reconocer a 3 de las 4 agresoras, pero aún no me siento tranquila por las calles. Espero que la Policía logre identificar a la otra mujer que se encuentra prófuga, para que las cuatro paguen por el daño que me hicieron”, continuó.

En tanto, la madre de la víctima,María Dolores Carvajal, sostuvo que es la segunda vez que Alejandra Fernanda Paz ataca a su hija.

“Ya habíamos tenido una mediación judicial, pero violentó los acuerdos”, sostuvo Carvajal.

La mujer atacada presenta lesiones en la espalda, estómago, piernas y brazos.