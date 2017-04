Tipitapa: Matan a adolescente de 21 machetazos

Familiares de un joven de 16 años, quien fue asesinado de 21 machetazos la madrugada del lunes, estaban hoy a las afueras de los juzgados de Tipitapa exigiendo justicia para los autores del crimen.

Raquel Mendoza, tía de Bryan Pineda, el difunto, pedía esta mañana que se aplique la ley a quienes mataron al adolescente.

“Yo exijo justicia para él, era mi sobrino, no tenían por qué matarlo así ellos... no lo tenían que matar como animal, porque hasta me lo quemaron a mi niño”, dijo Mendoza.

En efecto, en un primer momento se sospechó que Pineda, además de haber sido asesinado de 21 machetazos, había sido quemado.

Sin embargo, luego se adujo que las señales de quemaduras en el cuerpo son secuelas de la exposición al sol.

El cuerpo fue encontrado más de 24 horas después de cometerse el crimen.

“Tengo un gran dolor en el corazón, por favor, ayúdennos”, decía Mendoza llorando esta mañana fuera de los juzgados de Tipitapa.

Pineda vivía en la comunidad Cristo Rey, cuatro kilómetros al norte de Tipitapa.

El adolescente delinquía desde los 11 años, según los registros policiales.

La víctima era conocido como “Bryan nariz”.

La mañana del jueves en las afueras de los Juzgados permanecían familiares y amigos de Pineda.

En su manifestación, estas personas lanzaron piedras, lesionado levemente a un oficial de la Policía.

Los dos sospechosos de haber cometido el crimen permanecen en la clínica forense del complejo judicial de esta ciudad.

El crimen ocurrió el lunes en horas de la madrugada, pero el cadáver fue encontrado hasta el día siguiente en un predio montoso cerca del kilómetro 26.5 carretera Panamericana Norte.

