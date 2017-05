¿Quiénes mataron al femicida del barrio La Fuente?

Tres niños preguntan todos los días por sus padres y a sus abuelos maternos se le hace un nudo en la garganta mientras buscan una repuesta. Esta dolorosa escena se repite desde hace una semana en el hogar de la familia Montoya, en el barrio La Fuente.

“Este es un dolor que vamos a llevar por toda una vida”, asegura Marvin Montoya, padre de Lucero Montoya, la mujer que el pasado 30 de abril fue ultimada de varias cuchilladas por su expareja, Norlan David Maltés Pérez, quien luego murió a causa de una golpiza en el mismo sitio donde cometió el crimen.

Sobre la muerte de Maltés Pérez hay varios cabos sueltos.

Por esta razón, la familia del joven que laboraba como controlista en una radio local, ha enviado una carta dirigida a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, y a la jefa de la Policía, Aminta Granera, exigiendo se investigue la muerte de Norlan Maltés.

“Para nosotros existen muchas dudas que deben dilucidarse en relación con los hechos y debe realizarse una investigación completa que incluya las declaraciones de testigos que presenciaron los hechos”, refiere la carta firmada por nueve miembros de la familia de Norlan Maltés.

En la extensa carta, los parientes de Norlan Maltés piden que en las investigaciones se aclare por qué Lucero Montoya llamó la noche del sábado 29 de abril al hombre que finalmente la asesinó.

Lea más: Femicida había sido denunciado por maltrato

En relación con esta llamada telefónica, Marvin Montoya, padre de la joven asesinada, confirmó que su hija llamó a su expareja porque uno de los gemelos que ambos procrearon estaba enfermo; pero aclaró que después él recibió una llamada de su exyerno y le comunicó que ya todo estaba bien y que el niño estaba dormido.

Los familiares de Norlan Maltés también piden que se investigue quién es el taxista que trasladó a su pariente después de las 11 de la noche el pasado sábado, desde Las Sierritas de Managua al barrio La Fuente, donde vivía Lucero Montoya con los tres hijos de ambos.

Finalmente, la familia del joven controlista de radio exigen se aclare quien lo ató de las manos.

Marvin Montoya, padre de Lucero Montoya, al ser preguntado cómo murió su exyerno, dijo que esa pregunta no la puede responder porque no sabe qué pasó tras el asesinato de su hija.

De interés: Guía para detectar y actuar ante la violencia en una relación de pareja

“Yo esa pregunta no la puedo responder; porque lo que hice fue auxiliar a mi hija y montarla en un taxi con mi esposa, después me vestí y me fui tras ella en mi camioneta al hospital”, asegura Marvin Montoya.

El padre de Lucero Montoya agregó que cuando salió de su casa rumbo al hospital, miró a varias personas que tenían a alguien rodeado y gritaban “no lo dejen ir que hirió a la Lucero”.

Marvin Montoya asegura que se enteró de la identidad del victimario de su hija hasta aproximadamente hora y media después de acontecido el hecho.

Marvin Montoya reveló que su hija sufrió en silencio la violencia intrafamiliar a manos de su expareja, Norlan Maltés, razón por la cual tuvo que denunciarlo en la Estación V de Policía.