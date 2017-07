Una menor de doce años de edad en Carazo tiene 7 meses de embarazo producto de una violación y el principal sospechoso del delito, un amigo del padre de la niña, ha sido presentado hoy ante los juzgados.

La niña embarazada es originaria de la comunidad de Fátima, jurisdicción de la ciudad de San Marcos, Carazo.

Henry Alberto Jarquín Canda, de 39 años de edad, es el hombre que se convirtió en el mejor amigo del padre de la menor y ahora enfrenta los cargos de violación agravada en perjuicio de la niña.

La madre de la niña relató a El Nuevo Diario que ella no se daba cuenta que la menor estaba embarazada. La informaqción la obtuvo de una doctora de un hospital de Masatepe.

"Yo no sabía nada, yo llevé al hospital a la niña porque ella me dijo que le dolía mucho el estómago, pero anteriormente yo a ella la notaba muy rara, ella lloraba y sólo pasaba acostada y no quería comer. Yo le preguntaba qué tenía y ella sólo lloraba, su papá también le preguntaba y ella sólo movía su cabeza y decía que nada, pero noté que cuando ese hombre venía a la casa ella se levantaba de la silla y se iba al cuarto",comentó la madre, muy afectada.

Además, aduce que Henry Jarquín, quien vive frente a su vivienda y era el mejor amigo de su esposo, nunca mostró un comportamiento extraño.

"Esto pasó cuando yo no estuve en la casa, porque mi niño de19 meses se me enfermó, entonces estuve en un hospital de Managua. La niña quedó aquí en la casa con su papá, pero al pendiente de ella también estaba su abuelita, fue en ese momento que ese hombre se aprovechó de la niña. Ahora que ya todo se supo, mi hija dice que no decía nada porque el hombre le decía que si hablaba me iba a matar a mí y después a ella",relató la enfurecida mujer.

MENOR ESTÁ ENFERMA.

"Yo la llevé al hospital porque pensaba que tenía parásitos, porque ella tenía diarrea y dolor de estómago, aunque ella me dijo un día que su regla no había bajado, pero como es una niña yo le dije que seguro era un retraso y que era normal, pero jamás me imaginé que mi hija estaba viviendo un calvario", agregó la joven madre de la menor.

Sin embargo, la niña está siendo atendida en un hospital de Masatepe, ya que presenta anemia profunda, dolores en su columna vertebral y depresión.

Por su parte, el padre de la menor dice que no entiende la actitud del hombre, porque ya es una persona adulta que sabía el daño que le está haciendo a su familia.

"Él venía aquí a mi casa, era mi amigo, jamás imaginé que le iba a hacer eso a mi niña, ahora ella ya no seguirá estudiando porque así no puede, estaba en primer año de secundaria. Lo sentimos mucho por ella, ya luego seguirá estudiando y nosotros la vamos a apoyar y a ese hombre que le caiga todo el peso de la ley",indicó el padre de la menor.

Los padres de la niña han decidido enfrentar el caso, sin embargo aducen que no se sienten capacitados para convertirse en abuelos y criar a otro bebé, ya que son de escasos recursos y tampoco quieren ver a su niña criando a otro niño.

"Yo no me siento capacitada para criar a ese niño, su abuelo dice que se lo demos a él, pero la verdad no sabemos todavía qué pasará. La estamos cuidando mucho a ella, le damos su alimentación a como el médico lo indicó, pero necesitamos ayuda psicológica para ella, porque es una niña, ella no sabe nada y la verdad ella dice que quiere seguir estudiando y ser una niña normal como sus amiguitas", culminó diciendo la adolorida madre.