Una cisterna que transportaba combustible, en la altura del kilómetro 42 y medio de la carretera Panamericana Sur, se volcó luego que un microbús se detuviera repentinamente a bajar pasajero, sin salir de la vía.

Producto del accidente, el joven Milton Blanco conductor del pesado vehículo, fue trasladado en estado reservado por voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo, hacia el hospital Regional Santiago de Jinotepe. También resultó lesionado Sergio Martínez, ayudante de Blanco, él fue auxiliado por pobladores y trasladado en un vehículo particular, hacia otro centro asistencial.

Alrededor de diez bomberos trabajaron con dos camiones cargados de agua, para lavar la carretera donde se derramó diésel, dejando obstaculizado el paso vehicular por más de una hora.

"Estamos trabajando en el bacheo de la carretera que va de las espina hacia Managua, íbamos a abastecer de combustible a los demás camiones, pero un microbús interlocal se nos detuvo de repente, no se salió de la vía para bajar pasajero y por querer capiar nos dimos vuelta, si no hubieran muchas personas fallecidas, no logramos ver la placa del microbús", alegó uno de los ayudantes.

Por su parte el teniente Germán Ñurinda, jefe del cuerpo de bomberos de Carazo, dijo que el clima ayudó a que no se diera una combustión y también que no habían personas mal intencionadas, más bien ayudaron a evacuar el combustible en recipientes plásticos.

En Nicaragua, los accidentes de tránsito son considerados un problema de salud pública.

Según reportes oficiales, los jóvenes y en especial los varones son los que más mueren en accidentes de tránsito. Al menos 436 personas han muerto en choques en lo que va de 2017.