Asesinato de anciana consterna a pobladores de Masaya

El cadáver de doña Luz Lila Valle, de 87 años, fue encontrado la tarde de este martes en el piso de su humilde vivienda.

Antes de ser asesinada fue brutalmente golpeada y ultrajada sexualmente, por delincuentes que aprovecharon que la anciana vivía sola y sin luz eléctrica, porque según los vecinos no tenía cómo pagar.

Este lamentable suceso mantiene consternados a los habitantes del barrio El Repliegue, ubicado al noroeste del casco urbano de la ciudad de Masaya. El brutal asesinato ocurrió en horas de la madrugada del martes, pero fue María del Carmen Martínez, vecina de la víctima, quien en horas de la tarde de ese mismo día realizó el hallazgo del cuerpo.

Según Martínez, a eso de las 10 a.m. fue a la vivienda de Luz Lila, pero observó que estaba en el suelo acostada en forma fetal y pensó que dormía.

“Regresé a mi casa, pero me llamó la atención que en el transcurso del día no salió, por lo que de nuevo me fui a asomar y le hablé, hablé, pero no respondió. Fue cuando decidí mandar a traer a su nieta, quien llegó al lugar y le habló a su abuela, pero no respondió y al acercarse y tocarla, notó que estaba rígida”, recordó Martínez.

La vecina explicó que la nieta de la anciana llamó a las autoridades policiales, quienes se presentaron esa noche para iniciar con las investigaciones del caso.

“Ella era una persona tranquila, no se metía con nadie y eso fue aprovechado por los delincuentes, que suponemos son drogadictos. Seguro entraron en busca de algún artículo para mal vender para comprar drogas”, refirió la vecina de la víctima.

"Una persona indefensa"

Por su parte, Ada de los Ángeles Masís, nieta de la anciana, lamentó la forma en que los delincuentes dieron muerte a su pariente, porque ella por su edad, era una persona indefensa.

“Me enteré que sus últimas palabras fueron de ayuda. Ayúdenme, ayúdenme, que me están matando. Quítenme a este hombre de encima”, recordó acongojada la nieta de la víctima.

Al consultarle a Masis sobre el dictamen del médico forense, aseguró que el Instituto de Medicina Legal no lo había entregado, pero que escuchó claramente cuando la forense le decía a un oficial, que habían encontrado signos de violencia.

“Mi mamita tenía heridas al lado derecho de su cráneo, tenía golpes en la nuca y tenía una herida en el cuello. La ropa que vestía fue desgarrada. Lo que esos delincuentes hicieron con mi abuelita no tiene nombre. Esos asesinos merecen la pena máxima y pido a la primera comisionada Aminta Granera que ponga un alto a la muerte de más mujeres, que no haga que nos convirtamos en asesinos”, imploró la familiar de la anciana.

Tres detenidos

Se conoció que tres hombres están detenidos y se encuentran en las celdas preventivas de la Policía de Masaya, luego de que las autoridades realizaran un fuerte operativo en la zona que se extendió a dos barrios de Tipitapa, pero esta versión no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

Los restos de Valle fueron sepultados la tarde de ayer, en el cementerio de San Carlos y el brutal asesinato ha impresionado hasta a la misma Policía, que trabajan arduamente para esclarecer el hecho y poner a los sospechosos ante las autoridades judiciales.