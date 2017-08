La esquina conocida como "Los Pollos", ubicada en la ciudad de Diriamba, Carazo, se ha convertido en el punto perfecto de los accidentes de tránsito, y según los pobladores se debe a que no hay ningún tipo de señalización.

Este jueves tres personas que viajaban en una mototaxi resultaron gravemente lesionadas, luego que el conductor de una motocicleta los impactara en el costado derecho, provocando que el liviano vehículo se volcara.

"Yo vengo de norte a sur, en mi preferencia, vengo con dos pasajeros en la moto, el motorizado no respetó, no se detuvo y nos impactó en un costado de la moto, nos dimos vuelta y la muchacha se la llevaron para el hospital San José, llevaba golpes y una posible fractura en su mano", explicó David Hernández, condutor de la mototaxi color roja, número 263.

Por su parte, Mario Blandino, conductor de la motocicleta color azul, placa número CZ 10760, indicó que él no conoce las vías de la ciudad y como no había señalización él pensó que iba en su preferencia.

"Cuando yo me percaté, ya estaba encima de ellos, yo pensé que iba en mi vía porque no hay señalizaciones en esta esquina, yo soy de Jinotepe y no conozco las vías de aquí", dijo Blandino.

Las cuatro personas resultaron con golpes en varias partes del cuerpo, por lo que voluntarios de Cruz Roja se hicieron presentes al lugar para brindar primeros auxilios.

"Una persona ya había sido trasladada a un centro asistencial, en el lugar atendimos a tres personas que resultaron con golpes y lesiones en varias partes del cuerpo, pero no fueron trasladados", añadió Ervin Gaitán, auxiliar de Cruz Roja, filial Carazo.

Al lugar también se hizo presente la Policía Nacional de tránsito para investigar el caso y serán ellos quienes determinen quién causó el accidente de tránsito.