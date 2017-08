El dictamen al Instituto de Medicina Legal (IML) informó hoy que Luz Lila Valle, de 87 años, quien fue asesinada en Masaya, no sufrió abuso sexual, mientras que familiares de la víctima indican que hay cuatro detenidos por el crimen.

El IML señaló que en el cadáver de la anciana confirmaron hemorragia cerebral, trauma craneoencefálico y facial severo más asfixia mecánica, y trauma con objeto contuso más estrangulamiento.

Hada de los Ángeles Masis, nieta de la víctima, dijo que las autoreidades le comunicaron que la anciana tenía entre 15 y 20 horas de fallecida cuando fue descubierto el cuerpo.

“Lo único que sabemos es que hay cuatro detenidos como sospechosos del crimen, pero la Policía de Masaya tiene identificado al autor y a sus cómplices del crimen de mi mamita”, dijo aún afectada la nieta de Valle.

En medio al dolor que pasa los familiares de la anciana, Masis asegura que ahora tienen que lidiar con los rumores de los vecinos, que en vez de colaborar para esclarecer este hecho sangriento más bien han desinformado,

“Cuidamos de mi mamita en medio de nuestras posibilidades, porque a mí me mantiene mi hija y ella tomó la responsabilidad de suministrar alimentos, pese a que había días que no tenían nada que comer. Me molesta que hablen de más, porque no tenemos por qué ventilar nuestras penurias”, dijo la nieta de la anciana asesinada.

Al mismo tiempo, los familiares hicieron el llamado a las autoridades correspondientes a que a los procesados de ser encontrados culpables les caiga todo el peso de la ley, porque se ensañaron con la anciana.

Valle fue sorprendida en horas de la madrugada del martes por sujetos que se introdujeron a su vivienda, quienes la sometieron a una tremenda golpiza, para luego quitarle la vida.

Se espera que en las próximas horas los sospechosos sean llevados ante las autoridades judiciales.