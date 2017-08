El alcalde de Juigalpa, Carlos Abarca, confirmó hoy que el domingo se escaparon de los corrales "Vicente Hurtado Catarrán" un total de 9 toros, los cuales fueron lazados por campistas en menos de media hora, aunque los animales lesionaron a una persona y dañaron una motocicleta.

Abarca dijo que producto de la escapada de los toros moto que se encontraba parqueada en la vía, sufrió daños porque los toros la golpearon.

También mencionó que un señor resultó con una herida leve en la cabeza, pero no pasó a más.

"El ayudante (del camión en el que iban a meter a los animales) dio la orden de que soltaran el ganado cuando el camión no se había parado. El error fue de ellos y no de nosotros, que tenemos un personal con 30 años de experiencia, pero gracias a Dios no pasó a más, porque también contamos con un equipo de campistos de primera, que en media hora ya los habían agarrado a todos (los animales)". sostuvo Abarca.

Asimismo, el edil explicó que los animales, cuando se escaparon, habían agarrado al este de la ciudad, es decir por el sector de Palo Solo.

Abarca aseguró que el lesionado fue trasladado a un centro asistencial.

"No hubo mayores incidentes, gracias a la proteccion de la virgen de La Asunción", insistió Abarca, quien aseguró que en Juigalpa no era la primera vez que se escapaban toros del corral.