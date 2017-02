Manolo Cuadra, el padre

Médico especialista en epidemiología y venido a poeta de las redes sociales en sus años de jubilación, Pablo Cuadra Ayala es uno de los seis hijos de Manolo Cuadra que asiste al Festival Internacional de Poesía de Granada dedicado a su padre.

Sobre su quehacer literario aclaró que “el hecho de jubilarme me ha permitido la libertad de escribir, prácticamente tengo tres años de estar escribiendo de manera informal en Facebook, algo que para mí no le da una categoría menor a nadie, pero se tiene un público diferente. Cada poeta tiene sus lectores, mi auditorio es bastante amplio, pero eso no me hace mejor ni peor escritor”, señala.

Asegura que siempre quiso escribir influenciado por la figura de su padre, sin embargo, admite que todas las actividades que realizaba tenían poca relación con la literatura, no obstante, en 1970 escribió algunos poemas para la revista Taller, en León, donde estudiaba medicina. Sin embargo, admite que debido a las exigencias académicas dejó de escribir rápidamente.

“Soy un poeta de impulso, un impulso que puede ser provocado por cualquier circunstancia, importante o no”, acotó.

Recuerdos

La figura de Manolo Cuadra es para él un ícono y asegura que recordarlo es lo equivalente a hablar de alguien a quien se respeta, a pesar de no haber estado mucho tiempo junto a él.

“Manolo tuvo dos matrimonios, el primero fue con mi mamá, Edith Ayala, y el segundo con Ruth Waters. Con cada una tuvo tres hijos. Los recuerdos son de una figura volátil, etérea, el martes yo decía que fue poeta errante, nómada, y en su vida personal también lo fue, aunque yo no creo que haya sido su espíritu como el de Simbad o Ulises. Mi teoría es que se vio obligado por las circunstancias devenidas de su antisomocismo, tenía que andar de arriba para abajo. Nunca se escondió, era fácil dar con él y por eso lo confinaban al destierro”, señaló.

Costa Rica, El Salvador, México y Estados Unidos fueron los países en los que estuvo confinado.” No lo conocí mucho, cuando murió tenía 10 años y nunca hubo una relación padre-hijo estable, nunca fue un vínculo feudal en el que el padre está rodeado de su esposa e hijos, eso no ocurrió nunca con ninguno de sus matrimonios. La persecución política provocó como daño colateral la destrucción de los vínculos familiares y eso causa mucho daño en los hijos, que necesitan su figura paterna presente, sirviendo de guía”.

El escritor

“Mi impresión sobre mi padre el escritor es producto de la impresión colectiva del mundo literario, una figura enorme, uno de los fundadores de la Vanguardia, uno de los movimientos en los que estuvo pero que abandonó, y soy consciente de que su condición de periodista fue una gran influencia para su literatura. Manolo Cuadra vivía, o mal vivía de eso, era un trabajo apasionante pero muy mal retribuido. Era un periodista empedernido pero en vista del mal pago tenía que buscar otras opciones de vida, lo cual tampoco es positivo”, reveló.

Finalmente aseguró que entre sus planes no está publicar en libros de papel porque “a pesar de que se dice que en Nicaragua se escribe poco, en realidad se lee menos y se compra mucho menos de lo que se lee. Sin olvidar que publicar es demasiado caro”.