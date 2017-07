Bibliografía Nacional: 25 títulos de 2017

XII Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua, 2016. Memoria poética. 105 poetas / 50 países. Managua, 2017. 185 p., il. [Homenaje a Ernesto Mejía Sánchez y en memoria de Luis Cardoza y Aragón.

ABURTO RUÍZ, Ayax: Prosas a mi Venus. Managua, edición personal, 2017. 42 p. [Efluvios subliterarios].

AGUIRRE, Erick: El meñique del ogro. San José, Costa Rica, Uruk Editores, 2017. 381 p. [Novela sobre “la traumática relación de América Latina con el poderoso vecino del Norte”].

ARELLANO, Jorge Eduardo, comp.: Antología general de la poesía nicaragüense. (2ª ed.). Managua, Distribuidora Cultural, 2017. 499 p., il. (127 y 500 poemas).

ARELLANO, Jorge Eduardo y Eduardo Pérez-Valle, comps.: Sandino / Iconografía básica. Prólogo: Luis Morales Alonso. Managua, Instituto Nicaragüense de Cultura, 2017. 107 p., il. [Reedición aumentada de la primera de 1979].

AVELLÁN CENTENO, Pedro: Payasadas de un demonio. (2ª ed.). Managua, Dinámica Editorial, 2017. 199 p. (Novela sobre los trabajadores azucareros).

BALTODANO REYES, Hilda: ¡Juguemos, pues! Léxico de los juegos y aficiones del nicaragüense. Managua, Pavsa, abril, 2017. 245 p., il. [Rescate del folclore lúdico y vocabulario de la niñez del país].

BAUTISTA LARA, Francisco Javier: Último año de Rubén Darío. II Parte. Honduras y Panamá. Managua, La Salle Siglo XXI, 2017. 362 p. [Investigación documental y novedosa del Darío postrimero].

BELLO, Magda: Emily. Texto de la contratapa: Jorge Eduardo Arellano; portada e ilustraciones: Marcelo Ampié. Managua, edición personal, 2017. 50 p. [Poemario en homenaje a Emily Dickinson (1830-1886), la poeta estadounidense más autentica del siglo XIX].

BELLO, Magda y Francisco Martín Martín: Tras la huella del príncipe. Prólogos: Jorge Eduardo Arellano y Miguel Luis Arance Gámez. Managua, Editorial Nido de Cuervos, 2017. 101 [4] p. [Ejercicios versificatorios inspirados en el Darío aprendiz].

CUADRA, Manolo: Solo en la compañía. Selección: Jorge Eduardo Arellano. Managua, Festival Internacional de Poesía de Granada, 2017. 208 p., il. [Muestrario antológico de poemas ––cuatro traducidos al inglés––, narraciones, cartas, ensayos y artículos, precedidos de textos sobre la vida y obra del autor].

CHAMORRO CÉSAR, Lourdes: Hola mamá, tengo cáncer. USA (sic), edición personal, febrero, 2017. 172 [2] p. [Testimonio de una dama proclive a la escritura].

CORTEZ, Plutarco: Nací para vivir. Lisboa, Chiado Editorial, 2017. 276 p. [Novela sobre una migrante que realizó, en buena parte, el “sueño americano”].

DÍAZ ESTRADA, Róger: Mis memorias y medicina en Nicaragua. Managua, Pavsa, 2017. 265 p. [Recuento de una vida consagrada a la cirugía].

DÍAZ LACAYO, Aldo: Sandino / Plan de realización del supremo sueño de Bolívar. Managua, Aldilá editor, 2017. 237 p. [Ensayo sobre la veta histórica liberacionista del “General de Hombres Libres”, continuador del Libertador].

GAMERO PAGUAGA, Jorge: Entre lagos y dioses. Managua, Amerrisque [2017]. 387 [1] p. [Novela ambientada en la Nicaragua chorotega del siglo XVI].

FONSECA MARTÍNEZ, Silvio J.: Familia católica, Identidad y Misión. Managua, Hispamer, 2017. 211 p. [Ensayo sobre la familia de hoy en todas sus formas con respecto a la moral católica].

GUEVARA LÓPEZ, Onofre: El Taller / Vidas escondidas de nuestra aldea. Managua, La Prensa, 2017. 125 p. [Memorias del oficio de la zapatería en la vieja Managua].

INCER, Armando: Correo aéreo. Boaco, Artesanías Gráficas, 2017. 80 p. [Breves crónicas poemáticas de Francia, España y Boaco, más obituarios de amigos entrañables].

MARTZ, Mario: Los jóvenes no pueden volver a casa. Managua, anamá ediciones, 2017. 155 p. [Cuentario sobre personajes “testigos del fracaso y víctimas del abandono”].

MADRIGAL MENDIETA, Ligia: El Cielo y el Infierno. La construcción histórica de la muerte en el pensamiento nicaragüense. Presentación: Jorge Eduardo Arellano. Managua, Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 2017. 284 p., il. [Investigación pionera en su temática].

MADRIZ FORNOS, Manuel Antonio: Diferendo Territorial y Marítimo Nicaragüense vs Colombia. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012 y opiniones de los jueces. Traducción al idioma español con análisis y valoraciones de la sentencia. Managua, Bolonia Printing, 2017. 353 p., il. [Aporte no desdeñable a la cuestión fronteriza de ambos países].

MONTEALEGRE, María Augusta: El país de las calles sin nombre / Where the Streets Have to Name. Traducido por / Traslated by Stacey Alba Skar Hawkins. Prólogo de / Foreword by Jorge Eduardo Arellano. Miami, The Latin Review Editors, enero, 2017. 117 p. [Poemario bilingüe, no primerizo, de una relevante poeta].

ORTEGA SAAVEDRA, Humberto: La epopeya de la Insurrección. (3ª ed). Managua, Lea Grupo Editorial, 2017. 661 p. [Testimonio y análisis histórico del proceso insurreccional del 78-79].

PEÑA, Horacio: Ars Moriendi y otros poemas. Premio Internacional Rubén Darío Centenario 1967. Reedición Conmemorativa del Cincuentenario. Tampa, Florida, Ediciones Cougar Connections Art, 2017. 89 p. [Contiene textos exegéticos de José Antonio Luna, editor; Pablo Antonio Cuadra, José M. Domínguez, Álvaro Urtecho y Erwin Silva].