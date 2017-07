Versos de ayer y hoy de Julio Valle-Castillo

FUERA DE SERVICIO

Últimamente, quiero decir, cuando voy por las calles o la vida

Cuando me detengo en las esquinas: semáforos ROJO

VERDE

AMARILLO

Cuando atravieso el parque con unas fuentes sucias, densas de lama.

Me siento el pecho como de cuero curtido de res

Incapacitada de recostar a alguien sobre el tórax

Yo que fui hombre de lágrimas

Siento seco los ojos y los párpados hirientes

Si me acuerdo de algún poema es para olvidarlo,

acaso memorizo algún verso

Ya no me mueve ni Dios para quererlo por el infierno que

Me tiene prometido…



Me siento como un taxi

En cuyo vidrio delantero dice:



FUERA DE SERVICIO

Siento los labios, yo que fui tan dado a los besos, secos y rajados

No sé porque cuando me encontraste al borde de mi cama

Como al filo de mi fosa

Me volviste a la vida,

Me hubieras empujado

Para quedar



FUERA SERVICIO

Soy un taxi oxidado en un predio de desarme, vidrios rotos



FUERA DE SERVICIO

Sé que cosa es el Amor, el Bien, la Belleza

Los reconozco, pero no quiero alzar los ojos para verlos.



FUERA DE SERVICIO

CONTRA EL ACOSO CALLEJERO



Principalmente por la Gran Vía

Por Princesa

Por el Santiago Bernabéu

esquina con Válgame Dios

Pellizcan a las muchachas que pasan

Como garzas en sandalias raudas y en Short

La agitada melena en la frente

Al compás de la áurea cabellera lisa

Cualquier señorito o gamberro pellizca sus nalgas

De tal manera que cuando llegan a su piso y se desvisten

Sus tersas posaderas están moradas

El vientre, el diafragma morado

El hombro desnudo

Con unos cardenales casi hasta Las mamas

cerca del pezón

La paleta como un ala pequeña,

parecen que las constelaciones del firmamento de la tez

se han apagado

veloz la estrella fugaz

lejano un opaco lucero

No, que no se oscurezcan las cúpulas altísimas del cielo

No, que no se manchen las combas claras

Capitanes generales, guerreros, conquistadores

Hay que organizar una cruzada contra el abuso callejero

No pellizcar las nalgas

para que no alcen vuelo las garzas

De la Gran Vía de Princesa

¡Válgame Dios!

Cómo se pellizcan las caderas de

De las muchachas en España



Madrid, primavera de 1972