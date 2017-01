4 ejercicios de crossfit para incluir en tu entrenamiento

El crossfit se ha convirtido en el mejor entrenamiento de la actualidad debido al impacto positivo que esta disciplina genera en el organismo. De hecho, la ciencia dice que el CrossFit puede producir valiosos y positivos cambios en el cuerpo.

De acuerdo al sitio Vitonica, un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research asegura que este entrenamiento no solo ayuda a quemar grasas sino también a ganar masa muscular y quemar calorías en gran cantidad.

Además, de acuerdo al estudio el crossfit mejora la capacidad aeróbica lo que supone que es un entrenamiento de beneficio para incrementar la resistencia y optimizar el desempeño en diferentes actividades. El VO2Max ( la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado) se incrementó alrededor de un 9% tanto en hombres como en mujeres.

Después de 10 semanas de entrenamiento con CrossFit el peso corporal disminuye entre un 2.6% y un 3.8%, siendo mayor la pérdida de kilos entre los hombres. Esto se traduce en el logro de un IMC (índice de masa corporal) más saludable y alejado del sobrepeso y la obesidad.

El porcentaje de grasa corporal se reduce considerablemente, siendo un 18.9% menor entre los hombres tras el entrenamiento CrossFit y 12.8% inferior en las mujeres que practicaron esta actividad durante 10 semanas.

La masa magra se incrementó entre un 1.4% y un 2.2% siendo mayor la ganancia entre las mujeres.

Vitonica, sin embargo, aclara que estos resultados se obtuvieron entre personas que conocían el CrossFit y ya habían entrenado previamente con esta modalidad, lo cual permite ejercitar a mayor intensidad. Se midieron antes y después de 10 semanas de entrenamiento CrossFit de 5 días semanales, los cambios en composición corporal y capacidad aeróbica y se obtuvieron los resultados antes expuestos.

Ahora que has conocido lo que la ciencia dice del crossfit, te mostramos una rutina publicada en la revista Men’s Health y diseñada por Erick Fregoso, uno de los socios del Black Crossfit de México, que podrías incluir en tu rutina de gym, si es que no sos un crossfitero.

Realiza una vez este wod

Salto a la cuerda 200 saltos dobles. Comienza saltando solo con las puntas de los pies. Una vez ya dominada la técnica, se pasa a realizar saltos dobles. Éste ya es un ejercicio que requiere de mucha condición cardiovascular.

Flexiones en anillos

10 repeticiones. Consiste en estar colgados con los brazos totalmente estirados y subir flexionando brazos hasta que la barra o los anillos queden por debajo de la barbilla. Para los más avanzados se puede hacer la variante en forma de “L” donde involucras el abdomen de manera más directa.

Flexiones invertidas

20 repeticiones. Este, ejercicio es como realizar una "push up normal", pero ocupando todo el peso de tu cuerpo. Tenés que empezar desde una posición de “Head stand” el cual es estar parado de cabeza con los brazos completamente estirados y de ahí bajas flexionando los brazos hasta que tu cabeza toque el piso. Podes regresar de forma estricta hacia arriba o también podés usar “kipping” o “dominadas” con las piernas y abdomen para subir.

Salto al cajón

50 saltos. Se tiene que empezar cerca de la caja para optimizar el impulso del salto. Una vez realizado el brinco, se debe aterrizar arriba de la caja con las piernas flexionadas y los pies completamente plantados en la plataforma de la caja. El movimiento termina estirando la cadera en su totalidad.