Entrenamiento para bíceps y espalda según Sascha Fitness

De acuerdo a la entrenadora personal de la ISSA con un máster en Fitness Nutrition, Sascha Barboza, los bíceps y la espalda son músculos sinérgicos, se complementan, porque cuando trabajás la espalda estimulás indirectamente los bíceps.

“Este tipo de entrenamiento ayuda a fatigar los músculos y es buenísimo para fortalecer y definir”, explica en su blog, la venezola.

Aquí te compartimos la rutina que Sascha diseño para esas mujeres que viven en el corre corre del día a día, se realiza en 30 minutos pero es muy efectiva.

Superseries Se hace el ejercicio A y el ejercicio B seguidos sin descanso, cuando completas el B descansás 30 segundos y arrancas otra vez con el A, hasta completar las series determinadas. Estas superserie son con el mismo músculo, primero vamos a trabajar el músculo más grande que es la espalda, la idea es fatigarla lo suficiente y luego pasar a las superseries con bíceps.

“No me gusta alternar un ejercicio de espalda con uno de bíceps porque me gusta reservar toda mi fuerza para trabajar la espalda, y como los bíceps asisten, si los comienzas a trabajar al principio no tendrás la misma fuerza en los ejercicios de espalda. Luego de terminar los ejercicios de espalda, ya los bíceps están fatigados, pero como son músculos más pequeños no necesitan tanto estímulo como la espalda”, explica Barboza.

ESPALDA

Primera superserie: 3 series de 15 repeticiones.

1A. Jalón de polea con agarre ancho al pecho.

1B. Remo en Maquina.

Segunda superserie: 3 series de 20 repeticiones.

2A. Pull over con polea alta y con brazos extendidos.

2B. Remo individual con mancuernas en banca, cuerpo paralelo al piso.

BÍCEPS

Primera superserie. 3 series de 20 repeticiones.

1A. Curl de Biceps con barra.

1B. Hammer curl/martillo con mancuernas.

Segunda superserie. 3 series de 15 repeticiones.

2A. Curl de biceps con mancuerna en banca inclinada.

3B. Curl de biceps concentrado con mancuernas.

Sascha recuerda que el peso es relativo debido al nivel de fuerza de cada persona. Y que si llegas a al número de repeticiones que propone con esfuerzo entonces el peso está bien. Además, sostiene que la rutina está diseñada para fortalecer y definir. Y que si tu meta es aumentar masa muscular entonces incrementes el peso y bajes el número de repeticiones a 10 o 12.