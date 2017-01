Preeclampsia la principal enemiga de las embarazadas

El periodo de gestación es para muchas mujeres una etapa de plenitud, más allá de los malestares propios del proceso de formación y crecimiento de una vida en el vientre.

Ser madre es uno de los grandes anhelos que comparten muchas mujeres, sin embargo, el embarazo es una etapa en la que la vida puede verse comprometida, por diversos factores, siendo la preeclampsia una de las más graves enfermedades de la mujer embarazada después del quinto mes e incluso durante los 40 días posparto, según indicó el doctor Alejandro Pérez Fabri, especialista en ginecología y obstetricia.

“La preeclampsia afecta del 5 al 8% de las embarazadas. Es un neologismo médico o palabra inventada por los doctores para describir una enfermedad fulminante como un relámpago que puede o no suceder, por eso el prefijo pre que significa antes de. Los médicos antiguos anotaban que la mujer embarazada se quejaba de ver un resplandor repentino antes de convulsionar, un "eclampsis", que se manifiesta por elevación repentina y rápida de la presión arterial y por acumulación de agua y presencia de proteína en orina”, explicó el especialista.

Asimismo, el doctor Pérez Fabri indicó que la preeclampsia puede ser leve, moderada o severa y que suele terminar cuando ocurre el nacimiento del bebé.

En cuanto a qué condiciones favorecen la aparición de este cuadro, el doctor indicó que son varios, entre ellos los factores vasculares, la predisposición genética, asimismo resulta perjudicial que la embarazada tenga una dieta rica en sal y con abundante comida chatarra.

Desde el punto de vista biológico, es más frecuente que se dé en mujeres con embarazos tardíos, es decir después de 35 años, además son más proclives las que tienen embarazos gemelares, las que padecen de hipertensión, diabetes y algún tipo de enfermedad renal.

“Está claro que cuando se lesionan los vasos sanguíneos de la placenta se dispara la presión arterial provocando en casos extremos el desprendimiento de la placenta antes del nacimiento, lo que puede ocasionar la muerte del bebé dentro del vientre materno, proceso llamado obito fetal”, prosiguió el doctor Pérez Fabri.

Prevención

El doctor asegura que se puede prevenir la preeclampsia si la embarazada toma suplemento de carnisina, aminoácido esencial que antiguamente era llamado toxemia gravídica, recomienda además una dieta rica en marañón y almendras, semillas que contienen ácidos oleicos que mejoran la circulación placentaria-fetal. Por otro lado, el ginecólogo asegura que se puede suministrar a la embarazada aspirina a dosis bajas desde las 20 semanas, sin olvidar las vitaminas E y C como jugos y batidos de zanahoria con naranja.

“El control de las cifras de la presión diariamente es fundamental para monitorear si es posible la aparición de la preeclampsia, así que lo idóneo es tener un tensiómetro en casa”, dijo el doctor Pérez Fabri.

Definitivamente la preeclampsia puede prevenirse con dieta, con ejercicios moderados y evitando que la embarazada se estrese, es fundamental que si se presenta, el pediatra y el ginecólogo trabajen de la mano para determinar el mejor momento para el nacimiento, de forma tal que se salven ambas vidas.

Una de las preguntas más frecuentes que tienen las mujeres que han sufrido preeclampsia es que si se puede presentar en un futuro embarazo a lo que el especialista responde que el riesgo de padecerla nuevamente es del 50%.

“La preeclampsia es tan incidente que tiene cifras alarmantes en el mundo, como el hecho de que si no se trata debidamente, puede causar la muerte en 1/3 de los embarazos de alto riesgo. La preeclampsia, la hemorragia de parto y las infecciones puerperales constituyen las principales causas de muerte materna a nivel mundial. Y no podemos obviar que la preeclampsia es la primera causa de muerte materna que cobra la vida de 76 mil mujeres de los 10 millones que la padecen por año en todo el mundo y 500,000 bebés fallecen por preeclampsia severa con convulsión y síndrome de Help. La preeclampsia es la enemiga número 1 de la embarazada”, concluyó el doctor Pérez Fabri.

¿Qué efectos puede tener la preeclampsia?

1 Puede causar pobre oxigenación del bebé desde el quinto mes, produciendo el nacimiento de niños con bajo peso.

2 Si falla rápidamente el oxígeno, el feto puede morir.

3 La elevación de la presión arterial también puede matar al bebé.

4 El parto se puede adelantar entre las 32 y 34 semanas cuando la presión arterial materna es grave, con peligro del neonato de tener complicaciones respiratorias y cerebrales.