El patólogo del Caribe Sur

Melvin Espinoza es médico general con especialización en patología, profesión que ejerce desde hace nueve años en el Hospital Regional de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur.

Haber nacido en el seno de una familia de escasos recursos, en la que se vio obligado a trabajar desde niño, le permitió a Melvin Espinoza soportar las duras condiciones que padeció cuando se desintegró la Unión Soviética, el país que le concedió una beca para estudiar medicina al final de la década de los ochenta.

El colapso del bloque socialista supuso una crisis económica que afectó a todos, especialmente a los estudiantes extranjeros becados, a quienes ya no se les pudo proveer todo lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas y tuvieron que ingeniárselas para terminar sus estudios. Al doctor Espinoza y a otros compañeros les tocó andar recogiendo botellas para venderlas y trabajar durante todas las vacaciones para sufragar su sustento.

“Vivíamos de la solidaridad entre nosotros, en ocasiones el almuerzo era compartir una olla de espagueti con una lata de sardina en salsa de tomate. Unos amigos colombianos inventaron otro almuerzo, que era un vaso de agua hervida con un cubito Maggi y un pedazo de pan. La cuestión era sobrevivir a todas esas circunstancias y terminar de estudiar, creo que toda esa experiencia vivida me dio un poco más de fuerza para decir que realmente algo sacrificado tiene una recompensa al final”, asegura Espinoza.

Durante siete años estuvo ausente de Nicaragua hasta que regresó en 1996, para luego cumplir su servicio social en Waspam, donde permaneció otros siete años y llegó a ser director del centro de salud local.

Pero alguna suerte de sortilegio se confabula para mantener al Dr. Espinoza atado a la vida de los pobladores del Caribe de Nicaragua, pues luego de su vivencia en Waspam, en el Caribe Norte, fue enviado a Bluefields, en el Caribe Sur, donde actualmente se encarga de todos los análisis patológicos del hospital regional.

De hablar campechano, el Dr. Espinoza resume su vivencia en Waspam como la más difícil de su vida profesional, ya que además de ser su primera experiencia médica, allí le toco sentir en carne propia momentos de tristeza e impotencia ante el dolor de la gente y las limitaciones materiales para salvarles la vida.

Como anécdota curiosa, el doctor cuenta que cuando estaba en Waspam prestando servicio social, una enfermera le dijo que estaban unos pacientes de grisi siknis y cuando él abrió la puerta, encontró en la sala a varios jóvenes sentados en las sillas, pero cuando lo vieron se levantaron furibundos, como poseídos por el mismísimo diablo y lo cargaron patadas.

¿Qué le motivó a estudiar medicina?

No sé por qué, pero desde niño yo decía que iba a ser médico y hasta empecé a estudiar medicina en León, pero la pobreza no le permitió a mi padre mantenerme los estudios allá y volví a Estelí decidido a no regresar. Estando allí me encontré una profesora que me dio clases y me ayudó con el delegado de educación a conseguir la beca para estudiar en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, de Moscú.

¿Por qué escogió la especialidad de patología?

Eso fue por pura casualidad, porque cuando estaba en Waspam, el Ministerio de Salud ofertó unas becas para la región y entre ellas solo había para anestesia, fisiatría, neurología y patología, entonces decidí aprovechar la ocasión para estudiar patología.

¿En qué consiste su trabajo?

Estudiamos las biopsias de todos los trabajos quirúrgicos que se hacen en el hospital, biopsias por aguja fina, papanicolaou. Nosotros clasificamos y diagnosticamos si encontramos en el estudio enviado a patología, si una persona tiene cáncer, para que el cirujano tome una decisión con el paciente, resulta tan importante una cirugía bien hecha como un buen diagnóstico de nuestra parte.

¿La travesura más audaz en su juventud?

Una vez estando en Moscú, me había enamorado de una muchacha que no quería hablar conmigo y pedí en una discoteca que me pusieran una canción de Michael Jackson para bailársela yo solo en medio de la pista, esa fue la locura más grande, porque después yo no la quería ver, pues estaba muerto de pena.

