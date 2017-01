Los errores más frecuentes de las dietas adelgazantes

Año con año y principalmente en los primeros meses, decenas de personas se plantean como propósito adelgazar. Para estos hay dos caminos: someterse a una dieta estricta para perder peso, o ajustar la alimentación de manera balanceada. Sin embargo, quienes eligen la primera opción no solo se equivocan sino que incluso llegar a perjudicar su salud.

La especialista en nutrición y dietética, Romy Ascencio expresa que a su consultorio han llegado muchos pacientes deseosos por adelgazar, sobre todo después de las primeras semanas de enero y para temporadas de Semana Santa, y es cuando reflexiona que el adelgazamiento se sigue viendo no como un proceso del cual involucra un camino de compromiso diario.

“Sucede que llegan al extremo de practicar por algunos días de forma incorrecta la dietas de desintoxicación, dietas monótonas o dietas muy por debajo de las calorías mínimas que necesitan para mantener su metabolismo basal. Y a partir de ahí se concibe la idea de 'DIETA' como un sacrificio”, explica Ascencio.

La dietética recuerda que “la salud se construye día a día adoptando buenos hábitos alimenticios, practicando con regularidad actividades físicas y siendo dueños responsables de nuestras emociones”. Te compartimos algunas de las falsas creencias y errores más frecuentes que muchos cometen cuando inician una dieta de adelgazamiento.

Los tópicos de los alimentos

Evitar el pan y la pasta

¡Falso! No se deben eliminar, puesto que son fuente de energía. Teresa Cano de Eslaquit, especialista en nutrición clínica admite que únicamente se debe plantear una ingesta recomendada de acuerdo a la edad, estatura y peso de una persona. Por su parte, Ascencio explica que “siguiendo las tablas del Sistema de Dietas por Intercambio de Alimentos, se estima que alguien que necesite 1,700 calorías, deberá incluir aproximadamente diez raciones de alimentos del grupo de las harinas distribuidos a lo largo del día”. ¿Cómo?, sugiere que una ración de harinas viene conformada por: 20 gramos de pan o 15 gramos de arroz o 15 gramos de pasta o 60 gramos de guisantes, etc.

Lea: El peligro de las dietas mágicas

Evitar las legumbres

Es un error desterrarlas de los menús. Las legumbres aportan una cantidad y calidad importante de nutrientes: carbohidratos, vitaminias del complejo B, fósforo, hierro, fibra dietética y proteínas. Cano, admite que al consumir las legumbres frescas, de colores vibrantes, sin sobre cocción, y sin agregarle aderezos lográs aumentar el valor nutricional de las hortalizas y disminuís el contenido calórico que le aporta tu cuerpo.

Comer ensalada como plato único

Un error habitual es sustituir los primeros y segundos platos de las comidas por una ensalada como plato único. Al tomar esta decisión, lo que conseguís según Ascencio es dejar incompleta la estructura del plato equilibrado, ya que suprimís nutrientes necesarios como proteína, grasas sanas y cereales-carbohidratos.

Mejor edulcorante que azúcar

¡Falso! Si se lleva una dieta muy orgánica y saludable, ninguna de las dos será necesaria, pues a través de las frutas podemos encontrar ese gustito dulce que a veces hace falta. “No recomiendo los edulcorantes porque al final el paciente abusa de él y estudios demuestran varios efectos secundarios negativos (Aspartame, Splenda). Si no hay peligro para la salud, optaría por muy poca cantidad de azúcar o stevia. Si hay problemas de insulina, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes o sobrepeso, lo mejor será evitar todo tipo de endulzantes artificiales”, admite Ascencio.

Tomar fruta después de las comidas engorda

¡Falso! Una dieta balanceada incluye al menos dos veces al día. “Es el mejor postre: natural, sin químicos y con el azúcar justa. Es por eso que sugerimos no tomar refrescos con la comida, para tener la oportunidad de comer una fruta fresca sin azúcar extra y de paso hacer ejercicio con la masticación que solo tragar al beberla en forma de fresco”, sugiere la especialista en nutrición y dietética.

El aceite de oliva no engorda

¡Falso! Las expertas reconocen que te engordará si sobrepasás la cantidad diaria recomendada y si comés de más del resto de alimentos.

Los alimentos integrales no engordan

No es del todo correcto. Ningún alimento te hará engordar si está contemplado dentro del conteo de calorías diarias y hacemos ejercicios. “Lo cierto es que como contienen alto contenido de fibra, el proceso de digestión es más tardío y por eso la satisfaccióne es más duradera lo que hace que en la siguiente comida tengás poca hambre”, aclara Cano.

Consumir de forma indiscriminada alimentos light o bajos en calorías

Antes que nada, no perdás de mente que 'light' significa que es ligeramente menos calórico que el entero, “para considerarlo 'light', las normas establecen que deben contener al menos un 30% del valor energético del original. Pero imaginemos que un alimento que nos gusta tanto en su versión normal tiene 100 calorías y el 'light '70, sin embargo, como nos gusta tanto y pensando que lo 'light' no engorda, me comeré dos, al final he consumido 140 calorías en vez de 100 del original”, apunta Ascencio.

También: 5 mitos de las dietas de la persona con diábetes