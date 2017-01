Cómo eliminar la celulitis

¿Qué es la celulitis?

Para explicarlo sencillamente, celulitis es la “gordura” que no se puede perder. Mientras la gordura normal se puede perder con un régimen común de dieta y ejercicios, la celulitis no, porque no es solo grasa. Es un tejido con una consistencia similar a la gelatina que está formado por agua, grasa y residuos, atrapados en compartimientos inamovibles debajo de la piel. Estos compartimientos actúan como esponjas que absorben gran cantidad de agua, se hinchan y sobresalen, formando esos bultos tan característicos.

Y por esa razón las dietas más estrictas no dan resultado. Cuando la ingesta de alimentos es menor que la requerida, automáticamente el cuerpo obtiene las calorías faltantes quemando sus propias reservas de grasa. Esto hará que desaparezca la grasa en muchas partes del cuerpo, pero la celulitis permanecerá, pues no se quema como la grasa normal. La dieta adecuada consiste en purificar el cuerpo del exceso de agua y desechos tóxicos, sin forzar a quemar las grasas en partes innecesarias. De esta manera evitamos la pérdida de grasa en el busto, que se volvería flácido y caído, atentando contra la armonía de nuestro cuerpo.

Las causas que desencadenan y contribuyen a la formación de la celulitis:

Estrés

Fatiga

Tensión nerviosa

Malos hábitos alimentarios

Consumo de poca cantidad de agua

Respiración deficiente

Vida sedentaria

Alteraciones en circulación (várices)

Hábito de fumar

Todos estos factores alteran de alguna manera el proceso de eliminación de sustancias tóxicas de los tejidos. Y por ese motivo contribuyen a la instalación de los trastornos circulatorios desencadenados por las hormonas femeninas.

Cómo prevenimos y eliminamos la celulitis

En una dieta compuesta por alimentos para eliminar la celulitis no pueden faltar las verduras y a continuación te diré cuáles son las más adecuadas para perder la piel de naranja: Incluye en tu alimentación pepinos y las verduras de hoja verde, en especial las espinacas. Estas verduras tienen efectos antinflamatorios y son excelentes diuréticos naturales. La cantidad es importante, debes consumir cinco tazas al día de este tipo de verduras; también puedes hacer jugos con ellas para que te sea más fácil ingerir esa cantidad.

Pasta de tomate puede convertirse en el aliado ideal para tu lucha contra la celulitis.

El tomate tiene licopeno, un poderoso antioxidante que evita el daño celular provocado por una alimentación incorrecta e impide que todas las toxinas existentes en el organismo dañen la piel. Puedes hacer la pasta de tomate en tu casa. No es mucho lo que se requiere, con una cucharada al día es suficiente.

La berenjena tiene un alto índice de potasio que estimula el drenaje linfático y elimina la retención de líquidos, que es una de las causas de la celulitis.

La cebolla no puede faltar en ninguna dieta que tenga como objetivo acabar con la celulitis debido a que es uno de los mejores diuréticos naturales. No tienes que comerla cruda, puedes cocinarla arriba de la carne o comerla en ensaladas, crudas o cocidas. Lo importante es que la incorpores todo lo posible a tu dieta o a los alimentos que consumes con frecuencia.

La piña también podrá ayudarte a que te liberes de la piel de naranja, pues tiene bromelina, que es una enzima que ayuda a degradar las grasas. La piña es un diurético natural pero también posee una alta concentración de azúcar. De hecho, es una de las frutas que más azúcar posee; si vas a comerla, hazlo en el desayuno o durante las primeras horas de la tarde, nunca en la noche y no comas más de dos rodajas al día.

Los arándanos y fresas son alimentos que tienen una gran concentración de antioxidantes y contribuyen a que tengas una piel radiante, lisa y sin celulitis.

Además de las verduras, los aceites también pueden contribuir para que tengas un cuerpo perfecto. Los aceites tienen propiedades antinflamatorias y vasodilatadoras, estimulando la circulación de la sangre. El aceite ideal es sin lugar a dudas el aceite de oliva extravirgen, aunque también es muy bueno el aceite de coco y de aguacate.

Tomar agua ayudará a eliminar las toxinas acumuladas.

Realiza ejercicios: nadar, correr o bicicleta.