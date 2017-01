Jean Aguilar: “Una boca sin muelas es como un molino sin piedras”

¿Hay alguna clave para conseguir la sonrisa perfecta? Jean Carlos Barboza, cirujano dentista, admite que solamente a través de una buena higiene se puede lograr.

El también apasionado por la música, expresa que lamentablemente la mayoría de las personas no están conscientes de la importancia que tiene una buena salud bucal y que es frecuente que muchos acudan a un consultorio dental hasta cuando hay dolor o algún tipo de molestia.

“Algunos pacientes ni siquiera son conscientes de la importancia que tiene conservar sus dientes. El Quijote dijo 'Una boca sin muelas es como un molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante'", recuerda el diriambino.

¿Por qué siempre el temor de ir al dentista?

Una de las razones son las malas experiencias que tienen ciertos pacientes en el consultorio donde su visita ha sido no placentera y se dan a la tarea de decirle a todo el que conocen que ir al dentista es horrible y la gente se lo cree. La verdad yo antes de estudiar esta carrera tenía también esa idea por eso entiendo a mis pacientes. Lo que pasa es que existe la mala costumbre, la mayoría de veces, de ir al dentista cuando hay dolor y es la razón por la que a veces la visita no es placentera, así que invito a toda la población a que visite regularmente a su dentista aunque no tengan dolor y verán cómo irá cambiando esa idea.

¿Cuáles son los cuidados básicos que debemos llevar regularmente?

El cuidado básico primordial es el buen cepillado dental por lo menos tres veces al dia, esto la mayoría de gente lo sabe pero no lo practica. Si tuvieran idea de la cantidad de dinero que se pueden ahorrar en el dentista si tan solo tuvieran una buena técnica de cepillado, te aseguro que no lo pensarían dos veces y lo harían.

¿Hay alguna clave para conseguir “la sonrisa perfecta”? ¿Se puede lograr con los cuidados oportunos desde temprana edad?

Sí se puede llegar a tener una sonrisa agradable con la cual nos sintamos satisfechos, y para lograrlo lo más importante es la buena higiene. Por otro lado, si existen malas posiciones dentales contamos con los especialistas en ortodoncia que nos ayudan a conseguir esa sonrisa deseada.

¿Por qué aparecen las caries?

Las caries aparecen por bacterias (placa bacteriana) que se adhieren a la supercie dental. ¿Se puede prevenir? Sí, con un buen control de la placa, o sea con una buena técnica de cepillado, tres veces al día.

¿Siempre es necesario extraer las cordales?

No en todos los casos es necesario extraerlas, hay algunos pacientes que tiene suficiente espacio en los maxilares que las cordales erupcionan en buena posición sin problema alguno.

¿Todas las personas pueden hacerse aclaramiento dental?

Como en todo tratamiento hay contraindicaciones y no a todas las personas se les puede realizar, contraindicaciones como: pérdida grave de esmalte dental (primera capa del diente), dientes con fisuras del esmalte grandes, por mencionar algunas. Para más información los invito a visitar a su odontólogo de preferencia.

¿Sigue siendo un lujo “ir al dentista”?

Considero que ir al dentista no es un lujo, los pacientes necesitan a los dentistas. Algunos tratamientos son costosos sí, pero insisto que la mejor manera para evitar un gasto elevado en el dentista es la prevención, la buena higiene oral.

En odontología ¿también hay modas?

Considero que no debería de existir modas en odontología, sin embargo, se han visto casos de personas que quieren usar o usan aparatos de ortodoncia (frenillos) como moda, por verse “cool” pero esto no debería de ser así, la ortodoncia es algo muy serio y no se debe tomar a la ligera.

¿En qué estás trabajando? ¿Cómo estas ejerciendo esta profesión?

Actualmente estoy trabajando en mi clínica propia, ejerciendo como odontólogo general, realizando tratamientos preventivos, restauraciones, prótesis, etc.

¿Es difícil que las personas crean en un profesional de tu edad?

No es difícil, pero si hay ciertas personas que dudan de tu conocimiento porque te ven joven, cuando ven que se les realiza un trabajo de calidad y se sienten satisfechos se van con una buena impresión.

Además de la salud bucal ¿qué otros temas te apasionan?

Sin duda la música. Es una de las cosas que más me apasionan, me gusta tocar la guitarra y cantar. En un futuro me gustaría dedicarle más tiempo y empezar algún proyecto, por ahora solamente como aficionado.