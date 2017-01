Uso adecuado de los lentes de contacto

A los discos plásticos, delgados y transparentes que flotan en la superficie del ojo se les conoce como lentes de contacto, y el uso de ellos está asociado a la estética, pero más allá de eso, a una necesidad.

De acuerdo con Lidieth Sandino Cuarezma, oftalmóloga de la clínica San José, el hecho de que una persona no desee usar lentes o gafas, no significa que tenga que recurrir a los lentes de contacto, pues estos no están recomendados para todos. A su vez, destaca que existen lentes de contacto por lujo o cosméticos; estos vienen en diferentes colores y no tienen ningún tipo de aumento o medida.

Lea: Implante de lente de contacto intraocular

¿Ideales para quiénes?

"Los lentes de contacto son dispositivos correctivos de patologías como: miopía, hipermetropía y astigmatismo; y estos están en contacto directo con la córnea", expresa la especialista. Estos lentes, por su tipo de material, pueden ser blandos o rígidos, y tienen la misma función de los lentes tradicionales con la diferencia de que están indicados para enfermedades específicas del ojo, a la vez que el paciente no tiene que usar las gafas con el marco.

En general, Sandino señala que los lentes de contacto se prescriben más para medidas altas, pues cosméticamente el paciente se verá mejor con ellos que con un lente de esos que llaman popularmente "fondillo de botella".

Importante saberlo

Existen lentes de contacto de uso diario cuya utilidad se extiende por un año, y hay lentes de contacto de reemplazo mensual.

Según manifiesta Sandino, los oftalmólogos recomiendan el uso de lentes de contacto mensual, a fin de evitar más riesgos de infecciones porque no se estaría manipulando el dispositivo por meses a como ocurre con los lentes anuales. Los lentes de reemplazo traen en su estuche 6 pares de lentes.

En cuanto a su material, el lente de contacto blando es suave, y por tanto, lastima menos el ojo, así que es el de más uso. El rígido es para patologías como queratokono y astigmatismos altos.

Te interesa: Google lanzará lentes de contacto sensibles al azúcar para uso de diabéticos

Consejos

1. Para decidir ser usuario de lentes de contacto, el paciente tiene que saber si es candidato y saber qué material es el que más le conviene.

2 . Lo ideal es que el paciente se quite los lentes de contacto diario, no debe quedarse dormido con ellos. La córnea necesita oxigenarse y al estar adherido el lente de contacto impide esa oxigenación. Es por eso, que la tecnología en lentes de contacto ha mejorado el agua entre un 55 a 60 por ciento, para evitar la formación de queratitis (inflamación de la córnea producto de la fricción), la cual puede infectarse y desarrollar una úlcera corneal, misma que puede evolucionar hasta causar una perforación ocular.

3 . Es vital el lavado de manos al ponérselos por la mañana y al quitárselos por la noche. Hay que guardarlos en su solución limpiadora, la cual debe ser reemplazada todos los días.

4 . Está contraindicado el uso de lentes de contacto en niños, en pacientes alérgicos y en personas que por su trabajo tienen que desenvolverse en ambiente contaminantes, como: el campo, albañilería, laboratorios y hospitales.

5 . Una vez colocado el lente de contacto, la adaptación de este en el ojo no debe durar más de 5 minutos. Ante cualquier sensación de molestia o estorbo, lo mejor es quitárselo y acudir a revisarse el ojo donde el oftalmólogo.

6 . Usar las yemas de los dedos para tocar los lentes (evitar las uñas y los objetos punzantes).