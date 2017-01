5 pasos para preparar una lonchera sana

En pocos días tus hijos estarán de regreso a clases, y es oportuno recordar que a parte de sus libros y cuadernos, una mochila cómoda y de buena calidad, facilitar la logística para que lleven una lonchera sana y nutritiva debe ser uno de nuestros objetivos.

La merienda escolar de los niños es un tiempo de comida muy importante y por esto se debe estructurar adecuadamente, no solo por salir del paso.

Atiende estos consejos

1. Generar consciencia de llevar lonchera sana. Los niños menores de 12 años deben llevar la merienda escolar desde sus hogares, en la mayoría de los colegios lo que ofrecen los bares no es de buena calidad nutricional, y los niños como niños siempre escogerán lo más llamativo que normalmente no es lo más sano. La lonchera sana debe facilitar el crecimiento, desarrollo y aprendizaje adecuado por tanto vigilar su calidad es necesario.

2. Buen balance. Una lonchera debe incluir agua o bebida natural con poca azúcar o el mínimo de azúcar, además frutas y/o vegetales en trocitos, alimentos con proteína como pollo, carne, huevos, quesos, jamones o embutidos magros, alguna galletita, barra de granola, palomitas o cereal en barrita entre otros.



3. Lonchera y recipientes adecuados. Ayuda a tu hijo a escoger una lonchera práctica, fácil de limpiar que ojalá tenga un compartimiento para mandar alimentos fríos. Los recipientes que sean herméticos, fáciles de lavar y limpiar y además que sean cómodos para abrir y cerrar.

4. Menú variado y negociado. Es muy útil sentarse con los niños a negociar lo que llevarán en sus loncheras, ellos deben escoger lo que más les gusta de las opciones sanas que les ofreces. Los niños no están en la capacidad de decidir lo que deben o no llevar, por tanto requieren de la guía de los adultos para poder tomar mejores decisiones. Este menú debe tener en cuenta el horario escolar, las condiciones en que el niño debe mantener su comida, si puede o no calentarla, además si los días son de mayor actividad por entrenamientos u otro tipo de actividades pues el aporte nutritivo y energético deberá ser mayor. El menú busca dar más variedad y permite considerar de cierta manera los gustos del niño.

5. Inspección y adecuación constante. La lonchera es necesario estarla revisando varios días durante la semana cuando los niños estén de regreso en casa, la idea es ver qué tanto consumieron de lo que se les envió, ver qué tiene más acogida y qué no, así se pueden hacer modificaciones que permitan que el niño se nutra bien durante su horario escolar.

La organización y preparación de una lonchera nutritiva puede ser una actividad muy bonita para todos en casa en donde padres e hijos buscan una manera de llevar una alimentación más saludable.