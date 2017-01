7 mitos de la gripe

Todos estamos propensos a cualquier infección viral durante todo el año, pues sin importar si es época lluviosa o seca, los virus se propagan debilitando nuestro sistema. Realmente no hay un tratamiento específico para un resfriado o gripe, por ello, el doctor Pablo Amaya, presidente de la Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine), expresa que el manejo de los síntomas es lo más importante, no obstante este proceso viral es tratado entre muchos mitos, por lo tanto el neumólogo nos ayuda a resolver las dudas más frecuentes que nos aquejan sobre la gripe y el resfriado.

El frío causa gripe

Realmente la exposición al frío o lo que llamamos cambios bruscos de temperatura, facilita la producción de una depresión inmunológica, además del cultivo de los virus o el crecimiento de ellos. Algunos virus crecen mejor en ambientes húmedos, entonces la interacción entre una depresión inmunológica y la facilitación de crecimiento del virus en ambientes húmedos predisponen a las infecciones gripales, por eso es que muchas epidemias se dan en tiempo de invierno.

El invierno nos enferma

En nuestro país tenemos infecciones virales todo el año porque hay virus que predominan en época de invierno y otros en temporada seca. Hay un término que se denomina gripes estacionales que generalmente son relacionadas al invierno, la estación húmeda. Pero también tenemos virus que circulan en épocas secas. Por ejemplo, lo que conocemos como influenza A, B, C esos virus predominan esporádicamente en época de invierno.

Vitamina C

No es que ayuda a prevenir la gripe, sino que sirve como un cofactor para los mecanismos de defensa de las personas. Hay muchos médicos que recetan vitamina C para cuando hay procesos gripales, sin embargo, hay varios estudios que han demostrado que la vitamina no acorta la duración de las infecciones del tracto respiratorio superior, ni reduce sus síntomas.

Antibióticos contra la gripe

En términos generales, los antibióticos son cualquier medicamento dirigido a contrarrestar una bacteria o virus, pero usualmente usamos ese concepto cuando vamos a matar bacterias y cuando vamos a preinscribir un tratamiento. Para contrarrestar la gripe existen los antivirales. Científicamente está comprado que algunos antivirales prolongan y otros atrasan el proceso de la gripe. Sin embargo, hay otros antivirales en los que los virus ya crearon resistencia y no les va bien. Pero debemos entender que los antivirales no son recetados para prevenir la infección viral, sino que hace que la infección no sea tan agresiva, es decir, acorta el tiempo de los síntomas.

La vacuna contra la gripe no es apta para mujeres embarazadas

La inyección es utilizada para prevenir los casos severos de gripe y hace que el virus no sea tan virulento, despertando al organismo para que este cree una resistencia ante cualquier virus. No solo se puede sino que se debe aplicar a embarazadas, preferiblemente niños menores de 5 años y a personas adultas mayores de 65 años. Además de pacientes que padezcan de comorbilidad; una enfermedad asociada a las deficiencias renales, cardiacas, pulmonares y asmáticos.

La gripe es un mal resfriado

Llamamos gripe a una infección causada por los virus de influencia tipo A, B y C, generalmente causa fiebre alta, dolores articulares, de cabeza y malestar general, incluso puede haber tos. Pero, a lo que llamamos catarro común o resfriado usualmente es causado por otros virus, no gripales, que pueden causar síntomas similares a la gripe exceptuando que puede no haber fiebre.

Ante la fiebre alta, ¿abrigarse y sudar o darse una ducha helada?

El abrigarse no es una recomendación en los pacientes con fiebre porque puede aumentarte la temperatura, lo adecuado es vestirse con una ropa ligera y dar un baño con agua tibia a fin de no provocar un cambio brusco de temperatura, si uno se baña con agua helada el organismo reacciones generando más temperatura. Por ejemplo, el escalofrío es una forma del organismo de defenderse contra las bajas temperaturas para generar calor.