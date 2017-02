Mantequilla de maní saludable

Si has crecido pensando que la mantequilla de maní que venden en el súper es una pasta que engorda, estás en lo correcto, sin embargo, cuando la preparás en tu casa es una opción muy saludable, nutritiva y deliciosa que definitivamente debés probar. ¿Cómo hacer una mantequilla de maní fit? Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, nos da el paso a paso:

Ingrediente:

Dos tazas de maní tostado.

Preparación:

Lo primero que debés hacer de acuerdo a la venezolana es licuar el maní por dos o tres minutos o hasta que el maní bote su propio aceite y se convierta en una crema.

“No agregués aceite ni agua, un poquito de paciencia, cada 30 segundos apaga la licuadora y pasa lo del fondo para arriba y vuelve a licuar”, advierte Sascha.

La entrenadora sotiene que los frutos secos en general son muy buenos, saludables, aportan grasas buenas, fibra y proteína, pero son altos en calorías, y es por eso, que se recomienda consumir dos cucharadas de 15 ml al día de mantequilla de maní.

Al día se pueden consumir de 40 a 60 gr de grasa. Por ejemplo: una cucharada de 15 ml de mantequilla de maní aporta 8 gr de grasa, una cucharada de aceite de oliva aporta 14 gr de grasa, un huevo completo con yema cinco gr, 12 almendras 7 gr, 120 gr de salmón 14 gr y 100 gr de aguacate 14.5 g.

“A modo de sugerencia, si llevás una dieta con más carbohidratos porque hacés mucho ejercicio y los toleras bien consume el rango inferior de grasa, si más bien moderás los carbohidratos porque tu sensibilidad a la insulina es pobre, no los toleras bien, no entrenás tan intenso, entonces, consume el rango mayor, la grasa también es fuente de energía pero no eleva insulina como los carbohidratos”, concluye la venezolana.