Cómo sobrevivir al Día de San Valentín sin pareja

El Día de San Valentín está al acecho y los solteros se ven sumidos en un mundo de amor y más amor. Sobrevivir al 14 de febrero sin alguien al lado es una cuestión de autoestima y de “quitarle hierro” al asunto. EFEsalud ha hablado de ello con

Esteban Cañamares, psicólogo y director del EpEc, centro especializado en problemas de pareja en Madrid.

La soledad es, a veces, un miedo irrefrenable. Vivir en grupo, ayudarse y competir son tres elementos que caracterizan al ser humano, y cuando no los cumplimos, tendemos a sentirnos mal con nosotros mismos. “Al ver que no estamos actuando como cualquier otra persona, aparece la frustración y nuestra salud se ve afectada”, asegura el experto.

Lo que buscamos al tener pareja es, básicamente, apoyo, gratificación sexual, comunicación y seguridad. Y es que compartir nuestro día a día con otra persona puede ayudarnos a reforzar nuestra confianza y autoestima, sin embargo, la soltería no excluye que se pueda ser feliz sin aferrarse al amor.

“A algunos solteros les aterra estar solos y buscan a toda costa a esa persona, pero no tener a quién dedicar el Día de San Valentín no tiene porqué significar una depresión“, afirma el psicólogo.

“Ver que otros tienen una relación de pareja y que están satisfechos con ella se convierte en un factor de envidia. Sí que es verdad que la depresión solamente podría llegar a aparecer si se contara con elementos más graves y nunca al sentir solo una desilusión”, explica Cañamares.

¿Tenemos que tener pareja para ser felices?

Según dice Esteban Cañamares: “Para alcanzar la felicidad, uno de los ingredientes más importantes es el amor, aunque también lo es la salud, el trabajo, una mínima economía y buenas relaciones familiares y de amistad. Pero una buena relación de pareja es simplemente uno de los elementos fundamentales, aunque no el único”.

En todas las comedias románticas aparece el “final feliz” de cuento de hadas. Muchas personas se ciñen al pensamiento de que ser feliz depende exclusivamente de tener una relación, pero ser solteros también permite un estado de satisfacción y bienestar.

Ellos y ellas

“Existe el mito de que hay siete mujeres por cada hombre, pero es una cuestión matemática que haya una mujer por cada hombre soltero”, nos explica el sexólogo.

Actualmente no hay ninguna diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres solteras y solamente hay un desequilibrio en la tercera edad, pues entre los 70 y los 80 años se aprecia un mayor número de mujeres que de varones.

“Entre solteros y divorciados, hay muchas más personas sin pareja hoy en día que hace años. Antiguamente era impensable que una mujer estuviera soltera, porque no trabajaba y no tenía una fuente de sustento, al igual que no se concebía que los hombres no estuvieran casados porque no eran capaces de cuidar de sí mismos”, subraya el psicólogo.

Mejor solos que mal acompañados. Hay quienes sienten la necesidad de tener a alguien a su lado, pero tener pareja no es algo imprescindible.”A no ser que la otra persona encaje perfectamente con nosotros, la soltería es la mejor de las opciones”, añade Cañamares.

Normalmente ellas viven con más intensidad el día de los enamorados, pues están más pendientes de los detalles y del gesto romántico.

¿Qué hacer en “San Solterín”?

En primer lugar, el especialista en psicología sugiere no dar ningún tipo de importancia a este día, pues se trata de un invento comercial. “El marketing nos ha hecho tener una obligación moral y sentirnos mal cuando llega esta fecha, pero nadie tiene que sentirse molesto o frustrado”, añade.