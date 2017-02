Trabajar impide a las mujeres asistir al ginecólogo

La doctora Gabriela Cordero es originaria de Granada. Realizó sus estudios de primaria en Guadalajara, México, donde vivió 6 años. La secundaria la cursó en el colegio Teresiano y cuando se graduó entró a estudiar Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) donde se graduó como médico en el año 2010, después de 2 años de servicio social, se desempeñó como médico general durante dos años antes de entrar a la especialidad y luego ingresó al Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” a realizar sus estudios de especialización en ginecología y obstetricia hasta graduarse el 31 de marzo del año 2016.

Es amante de la lectura, le encanta dormir e ir al cine. Conozca un poco más de esta especialista.

¿Qué la motivó a estudiar Medicina?

Fue una decisión que tomé desde muy pequeña, aún no recuerdo cuál fue el detonante pero fue más o menos a los 7 años, desde entonces honestamente no se me quitó de la cabeza, siempre quise ser médico aunque mi mamá intentó persuadirme para que desistiera varias veces, pues decía que mi personalidad iba más con otras carreras (como relaciones internacionales o carreras afines), sin embargo, nunca contemplé estudiar otra cosa, ni siquiera carreras afines a la salud que no fuera Medicina, eso a pesar de que en mi familia nadie era médico y nunca crecí con alguien que trabajara en el sector salud.

¿En qué momento decidió optar por especializarse en ginecología?

En cuarto año de Medicina decidí que quería estudiar algo quirúrgico. La cirugía general no me convencía tanto y cuando llegué a mi rotación de V año en ginecología me enamoré. Sentía alegría en atender un parto y el primer parto que tuve el gran honor de atender fue con un gran maestro a quien recuerdo con todo mi cariño, ese día me dije de aquí soy, esto quiero para el resto de mi vida. Y ginecología escogí.

¿Qué campo de la ginecología le atrae más?

Me atraen mucho las dos, es decir tanto ginecología como obstetricia, pero la ginecología pura es un mundo complejo que me atrae mucho, sobre todo la cirugía.

Tengo entendido que en otros países inyectan líquido para reponer el agua amniótica en embarazos que lo ameritan, ¿qué tan lejos estamos de ese tipo de procedimientos?

Realmente no creo que estemos tan lejos, cada día regresan al país nicaragüenses que salen a especializarse fuera y vienen muy capaces de todo tipo de procedimientos, claro, si hablamos de la Medicina privada como tal, porque contamos con clínicas y hospitales bien desarrollados en los cuales se podrían llevar a cabo procedimientos de alta complejidad, como en otras especialidades ya se realizan, en el Minsa estamos un poco más lejos pero no dudo que algún día también esté accesible para toda la población, aunque el procedimiento como tal tiene su lado controversial.

¿Cómo es el nivel de prevalencia de las ETS?

Es alto, en Nicaragua hay un subregistro a muchos datos estadísticos de prevalencia o incidencia en salud, sin embargo datos como este se estudian a diario y se establecen de acuerdo a estos protocolos de atención, la prevalencia de ETS es alta sobre todo en amas de casa y adolescentes pues normalmente va de la mano con los grupos poblacionales más expuestos.

¿Qué ETS pueden llevar al cáncer cervical?

El Virus del Papiloma Humano es el causante del cáncer cérvico-uterino, lamentablemente con una prevalencia alta en nuestro país y aunque se trabaja a diario en corregir eso, aún nos queda muchísimo por hacer...sobre todo en campañas educacionales, nuestra población rural hoy en día tiene más acceso a salud, pero nos faltan algunos medios, afecta la demora en los resultados de PAP para poder detectarlo tempranamente aunque yo logro notar la diferencia desde que realicé mi servicio social hasta esta fecha ya como especialista, en realidad las cosas han mejorado.

¿A qué cree que se debe el hecho de que en medio de tanta modernidad aún muchas mujeres teman visitar al ginecólogo?

Creo que aún hay mucho tabú, no solo en las zonas rurales por desconocimiento sino también en en las áreas urbanas, creo que se debe a que en una visita al ginecólogo uno como mujer expone sus partes más íntimas, y a algunas les es más difícil que a otras. La mujer de la modernidad es una mujer trabajadora a tiempo completo...otra razón por la que es difícil que asistan a sus consultas, muchas mujeres dan más prioridad al trabajo que a la salud y es algo con lo que los médicos luchamos día a día, la medicina preventiva es más barata que la curativa, eso también permitiría que pudiéramos crecer como país, hacer conciencia para que las mujeres asistan a sus chequeos es importante pues de esta forma prevenimos y evitamos complicaciones.

¿Cuáles son los desafíos de los ginecólogos en Nicaragua?

Son muchos, luchar con lo que ya mencionábamos que la gente llegue en tiempo y forma y no cuando ya tenga alguna complicación es importante, eso evitaría y disminuiría drásticamente nuestra mortalidad materno - infantil , las complicaciones del embarazo que condicionan a mal pronóstico fetal y materno, y un sinnúmero de cosas que derivan de lo mismo, pero creo no solo a nivel público, sino también en la práctica privada que debe ser un reto primordial disminuir el embarazo en la adolescencia, el reto debe comenzar en la educación y como ginecólogos desde nuetras familias ...entorno y llevarlo siempre a donde vayamos para concientizar lo más que podamos en relación a este tema que es realmente un problema de salud pública. Nuestros desafíos son muchos sobre todo porque no hay marco legal que nos proteja( ya veíamos casos recientes de médicos juzgados como criminales ) sin embargo, no nos formamos para dañar sino para ayudar.... esto lógicamente se ve afectado cuando cada día nos exponemos en un parto… en un quirófano, sin amparo legal.

¿Cuáles son los principales factores que pueden complicar un embarazo?

Son muchos. Factores previos al embarazo, aquellos que se pueden desarrollar a raíz del embarazo, propios de la paciente o del entorno en el que se desarrolle el embarazo, entre los más relevantes la edad, la pariedad, las patologías concomitantes como diabetes e hipertensión... la preeclampsia sobreagregada… como estos podemos mencionar muchos, sin embargo, estos factores podrían no afectar tanto si la paciente se controla adecuadamente y se realiza todos sus exámenes a como es adecuado, además de cumplir con el tratamiento estipulado por el médico al pie de la letra.

¿Qué metas profesionales tiene?

Sacar mi subespecialidad, lo cual si Dios me lo permite pronto lo haré. Y mientras seguir trabajando en pro de la salud de nuestras mujeres, tratando no solo de disminuir la morbilidad ...sino haciendo medicina preventiva para mejorar la salud y las condiciones de nuestro país.