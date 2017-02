¿Sexo durante el período menstrual?

Mucho se dice acerca de las relaciones sexuales durante el período menstrual, hay quienes están a favor y admiten que incluso les trae muchos beneficios como el incremento del placer sexual y la reducción de los dolores pélvicos, sin embargo, existe una cantidad mayor de mujeres que prefieren evitar la práctica por higiene.

El doctor Alejandro Pérez Fabri, ginecobstetra de la clínica Saint Dominic, admite que médicamente no se recomienda la práctica sexual durante la menstruación porque en este momento el cuerpo de la mujer está expulsando material descompuesto del interior y “al tener relaciones, el pene funciona como una pala mecánica que está actuando contra natura empujando las bacterias que son desechadas por el cuerpo humano hacia el interior del útero”.

El “no quedar embarazada” durante la regla es una de las principales razones por las que muchas parejas lo practican, sin embargo en este momento es cuando más expuesto se está a una infección de transmisión sexual (ITS) e infecciones vaginales por la mezcla de la sangre con el semen.

¿El deseo sexual aumenta durante el período menstrual?

Es falso que aumente el deseo sexual durante la menstruación. El mayor deseo sexual de la mujer se produce entre el día 10 y el 14 del ciclo cuando ella está ovulando, pues hay un aumento en la fase de Lh (hormona luteinizante) y la mujer tiene abundante deseo sexual, en cambio, cuando está la menstruación hay un predominio de la progesterona, que es la hormona que ayuda a descamar el endometrio, por lo tanto es falso que durante la regla hay un aumento del deseo sexual. Lo que sí está descrito es que algunas mujeres piensan que al tener relaciones sexuales con la regla no van a quedar embarazadas, pero eso tiene unas serie de peligros tanto para la salud del hombre como la de la mujer.

¿Es malo tener relaciones sexuales durante el período menstrual o solo es un mito?

A lo largo de los primeros 14 días del ciclo menstrual se prepara el endometrio para recibir un óvulo fertilizado, al no producirse el óvulo fértil en los otros 14 días bajo el influjo de la progesterona se prepara el endometrio para que venga la regla o para asumir el nacimiento del bebé. Durante los últimos 7 días se produce un fenómeno que se llama apoptosis hemorrágica que consiste en que todas las bacterias de la vagina en contacto con el endometrio se mezclan al descamarse la matriz. Las células endometriales se pudren y comienzan a producir mal olor pútrido y nauseabundo hasta en un 50% de los casos, por esa razón es que en ese período hay una cantidad de mezcla de hongos y bacterias en la vagina, si se tiene relaciones durante la menstruación esas bacterias del endometrio después se van a las trompas de Falopio y pueden producir una anexitis o una enfermedad inflamatoria pélvica que a largo plazo puede dar infección pélvica, embarazo ectópico y dejar estéril a la mujer.

¿Qué daños podría enumerar al respecto?

Es una práctica que va en contra de la higiene y la fisiología natural de la menstruación. La menstruación es un ciclo natural cada 28 días que el cuerpo humano presenta ante la ausencia de un embarazo, si una mujer se acostumbra a tener relaciones sexuales con la menstruación va a vivir continuamente con infecciones vaginales, candidiasis y cualquier microbio que el varón ande en su glande. Hay que recordar que el varón es portador del VPH (virus del papiloma humano) en un 4% de los casos, herpes e incluso hepatitis así que no es conveniente que ella se exponga a un riesgo cuando las defensas están muy bajas y puede sufrir una infección vaginal por verrugas. Recordemos que cada 1 minuto fallece una mujer en el mundo por no estar vacunada contra el virus del papiloma y que hay en el mundo aproximadamente 50,000 hombres que mueren de cáncer de pene y recto en el mundo, hay que tener mucho cuidado porque en el mundo actual las infecciones virales, sida, herpes y VPH están muy latente en la edad sexual reproductiva y si se tiene relaciones con la menstruación es más fácil la contaminación de estos virus en la mujer.

¿Hay durante la menstruación alguna posibilidad de embarazo?

Menos del 2% de las menstruaciones no son regla verdadera, sino que son ciclos menstruales irregulares conocidos como sangrado disfuncional en este caso la mujer no está produciendo su regla normal, lo que está produciendo es lo que se conoce como una menstruación o sangrado anómalo. Se supone que los días fértiles son del día 10 al día 14 y si hay un sangrado anómalo se deben suspender las relaciones y hacerse estudios. Lo que está demostrado en base a la biología de la reproducción es que la mujer es fértil cuatro o cinco días al mes. Se supone que ella no puede quedar embarazada con la menstruación, pero si no se ha producido el período y ovuló tardíamente el día 18 o 20 puede quedar embarazada aún bajo un supuesto período menstrual pero esto se da en menos del 2% de los casos, es muy raro.

¿Por qué muchas mujeres admiten que la práctica sexual ayuda a reducir la inflamación pélvica?

La inflamación pélvica durante la menstruación se exacerba si se tiene relaciones, considerando que en una relación normal hay de 15 a 30 minutos de penetración continua, lo que se está haciendo es revolviendo el semen con la sangre putrefacta de la regla y con esta mescolanza hay una mayor inflamación pélvica. La mujer debe evitar esta práctica aun con condones porque si el condón se rompe y el varón tiene VPH o herpes se lo va a transmitir directamente a la mujer.

El hecho de usar sábanas no va a proteger a la mujer de una infección interna de la matriz que se conoce como endometritis séptica, hay que recordar que hay millones de microbios durante el período menstrual en 1 cc de gota menstrual hay 20 millones de bacterias. Una mujer por día puede menstruar 50 cc entonces eso es una cantidad extraordinariamente grande, son miles de millones de bacterias tratando de ser expulsadas por el cuerpo y por tener una intencionalidad sexual se le trataría de meter a la fuerza al cuello del útero, afectaría las trompas de Falopio.

¿Usted está manifestando que durante el período menstrual la mujer esta prácticamente sucia?

No, cuando la sangre pasa a un lugar temperatura ambiente de 30 a 38 grados comienza un proceso de putrefacción de anaerobios, la sangre se descompone en 6 horas, cada vez que la mujer está sangrando. La regla tarda de 3 a 5 días hay una putrefacción bacteriana por eso en ese tiempo técnicamente la mujer está impura, porque las bacterias están presente de 3 a 5 días, por esa razón es que ella durante el período no debe tener relaciones sexuales.

¿Reduce los dolores?

En ningún momento reduce los dolores, porque durante el coito o acto sexual hay una penetración profunda y se golpea el cuello del útero que está superabierto para permitir la expulsión de la sangre y eso no reduce los dolores, más bien los incrementa después del coito.