Transmisión del papiloma humano vía oral

Según Álvaro Vives, médico responsable del departamento de Infecciones de Transmisión Sexual de la Fundación Puigvert de Barcelona, “el virus del papiloma humano sí se puede contagiar pero no se desarrolla; no salen verrugas y se acaba eliminando sin crear patologías”. “Es necesario además el uso del preservativo durante el sexo oral a pesar de que solo se recomiende para evitar otras infecciones”.

El médico andrólogo asegura que no hay estudios ni investigaciones de los que se deduzcan que “se tiene que utilizar el preservativo para prevenir el virus del papiloma humano en la boca”.

VPH y sexo oral

El contagio del virus del papiloma humano (VPH) por sexo oral es muy poco frecuente dado que nuestra boca es mucho más resistente de lo que parece ya que está acostumbrada a convivir con miles de agentes infecciosos, por lo que alguien se puede haber contagiado pero es mucho más difícil y “a pesar de la infección, el virus no se desarrolla”.

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección que se transmite por contacto, no hace falta que se mezclen fluidos, como ocurre con el virus del sida.

“La mayoría de las transmisiones se localizan durante los juegos “preamatorios”, la gente se besa, se toca y no se pone el preservativo hasta el momento de la penetración; ahí es cuando se contagia el virus del papiloma humano, en ese contacto genital”, explica Álvaro Vives.

Pero no hay que alarmarse, hemos de saber que el 80% de las personas sexualmente activas están infectadas o lo estarán por el VPH ya que es uno de los virus más comunes del mundo, pero de ellos solamente el 1% desarrolla verrugas.

La mayoría de la gente lo tiene pero no lo sabe ya que no se manifiestan síntomas y la infección desaparece sola sin dejar secuelas, en otros casos el virus permanece latente y se desarrolla más tarde, incluso pueden pasar años. “No hay pruebas diagnósticas para comprobar si existe el virus del papiloma humano, cuando no hay lesiones visibles”, aclara Álvaro Vives.

Por tanto, el virus del papiloma humano se transmite por contacto genital y anal, de no ser así el venereólogo de la Fundación Puigvert, explica que “no se encontraría este tipo de virus en lesbianas o en hombres heterosexuales en los que aparece el virus intraanal, debido a las infecciones perianales (al introducir un dedo, un juguete tipo vibrador…)”.