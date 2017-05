Qué hacer cuando no lográs embarazarte

Tener hijos es uno de los principales propósitos de las parejas que se profesan amor. Lo natural es que en el primer año de convivencia logren la procreación. No obstante, esa dicha no le es común a todas las parejas, pues a algunas se les dificulta lograr el embarazo y por ello deben recurrir a los especialista en fertilidad.

Para conocer más sobre cuánto tiempo se debe esperar para saber si hay problemas de infertilidad y sobre todo para hablar de los tratamientos más novedosos, consultamos al doctor Germán Fernández, ginecólogo especialista en infertilidad humana y máster en genética reproductiva.

Gracias a la tecnología, pudimos realizar una videoconferencia con el doctor para aclarar todas nuestras dudas, debido a que se encontraba en Santiago de Chile brindando dos conferencias en el Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica.

¿Cuánto tiempo debe esperar una pareja buscando un embarazo para saber que tiene problemas de fertilidad?

Lo normal es que se espere un año, si la pareja tiene menos de 35 años, y 6 meses si tiene más de 35 años. Hay que entender la infertilidad como la incapacidad de tener hijos después de 1 año de tener relaciones sin protección anticonceptiva (condones, pastillas, etc.) y con relaciones sexuales regulares (alrededor de 3 relaciones por semana).

¿Cuáles son los principales factores que provocan la infertilidad?

Son diversos pero entre los principales está la edad de la mujer (la mujer después de los 35 años disminuye la cantidad de óvulos que produce y tiene más riesgo de óvulos alterados genéticamente), la obstrucción de las trompas, ciclos anovulatorios (reglas irregulares y con descontrol del crecimiento del óvulo) y disminución de los espermatozoides en cantidad y movilidad.

¿Qué probabilidades tiene una mujer con miomas de quedar embarazada y de que ese embarazo llegue a buen término?

Los miomas pueden ubicarse dentro del útero y fuera de él. En términos generales, los miomas mayores de 5 centímetros que están fuera del útero no representan problemas para el embarazo... pero todo mioma que se encuentra dentro del útero, especialmente dentro de la cavidad endometrial, debe de removerse quirúrgicamente, ya que si se produce el embarazo existe alto riesgo de aborto o parto prematuro.

¿Puede haber embarazo cuando solo hay un ovario?

Sí. Las pacientes que tiene un solo ovario tienen probabilidades de embarazo, siempre y cuando la trompa uterina de ese lado esté permeable. Hay que recordar que se debe tener en cuenta otros factores como la edad de la mujer, la cantidad de óvulos que produzca, que los ciclos menstruales sean regulares y que el hombre tenga buen conteo de esperma y buena movilidad.

¿La fertilización in vitro es ya una opción en Nicaragua?

Sí. En nuestra clínica hacemos fertilización in vitro convencional e ICSI que es un tratamiento moderno que se utiliza cuando los espermas del hombre son muy pocos.

¿Cómo es el procedimiento de la inseminación artificial ¿Es efectivo? ¿Es doloroso?

La inseminación cuenta con 4 pasos básicos: primero se ponen unas hormonas para producir más óvulos de lo normal. Luego se aplica un medicamento para que el óvulo salga. Posteriormente se prepara el semen para que esté listo. Finalmente se pone un medicamento para que el endometrio permita que el embrión se pegue y no se caiga. Todo el procedimiento no representa ningún riesgo mayor a la paciente porque se realiza de manera ambulatoria y sin necesidad de anestesia, porque no es doloroso. El éxito depende de que la paciente cumpla el medicamento al pie de la letra y que llegue a las visitas programadas. Las tasas de embarazo son hasta del 40 por ciento.

¿Cómo funciona la inyección intracitoplasmática?

Es una técnica similar a la inseminación, pero en vez de inyectar el esperma del varón al útero la fecundación se realiza fuera de él (del útero). Es decir, se sacan los óvulos y una vez que están afuera se inyecta un solo espermatozoide al óvulo y se va viendo cómo el embrión va evolucionando y se inyecta al útero.

¿Qué tan accesibles son estos tratamientos?

Lamentablemente estos tratamientos no están en cobertura de los sistemas públicos de la salud ni en la seguridad social, por lo que la paciente debe costear el tratamiento en su totalidad. Es difícil poder decir cuánto le puede costar ya que depende mucho de la cantidad de medicamentos que la paciente vaya a necesitar. Se debe individualizar cada caso.

¿Cuánto ha avanzado el país en el tratamiento contra la infertilidad?

Se ha avanzado mucho en los tratamientos de fertilidad en Nicaragua, lo más importante es buscar la asesoría adecuada de un especialista responsable para evitar tratamientos innecesarios o retrasos en los tratamientos que la paciente necesite. Actualmente se cuenta con los mismos tratamientos que se realizan en cualquier país del mundo como en España, Chile, México.

Cada vez más estamos atendiendo pacientes extranjeras que no pueden costear tratamientos en sus países de origen, solo para tener un ejemplo en Estados Unidos una fertilización in vitro puede llegar a costar de 30,000 a 60,000 dólares. En Nicaragua hemos desarrollado la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmatica (ICSI), el hatching asistido y otras técnicas.