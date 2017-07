La epilepsia es una enfermedad bastante conocida, sin embargo, a pesar de que hay mayor difusión de información relacionada con ella, aún falta conciencia acerca de que no es un problema siquiátrico ni incapacitante; por ello, el neurólogo pediatra Marco Urrutia aclara cómo se debe actuar cuando los niños la sufren.

“La epilepsia es una enfermedad crónica, que se caracteriza por presentar convulsiones, no provocadas (no debe existir un factor desencadenante como fiebre, golpes, infecciones, etcétera) y recurrentes (que se repiten después de 24 horas) con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. En la actualidad la ILAE (Liga Internacional Contra la Epilepsia) agrega el concepto de que es un evento no provocado, con factor de riesgo de volverse a presentar en más del 60%, después de dos convulsiones en los próximos 10 años”, define el galeno.

En cuanto a los factores que la provocan, el doctor Urrutia asevera que puede ser de causa genética, cuando hay mutaciones en los genes que se expresan en algún tipo de epilepsia como Epilepsia de Janz, Dravett, entre otras.

“También hay epilepsias que son secundarias a alteraciones metabólicas o estructurales, aquellas donde pudiera existir un error genético metabólico como hiperglicemia no cetósica, acidemias orgánicas, entre otros, así como malformaciones congénitas como son las displasias cerebrales, que son alteraciones de la migración neuronal, lisencefalias (cerebro liso), esquisencefalias son zonas del cerebro que no se logran formar, otras malformaciones de la división del prosencefalo como holoprosencefalia, agenesia o displasias del cuerpo calloso”, recalcó.

Son causas de epilepsia algunas infecciones como encefalitis virales o bacterianas, parasitosis como neurocisticercosis y también se suman factores inmunológicos como encefalitis y lupus, sin olvidar aquellas que son de causa desconocida, donde todos los estudios de neuroimagen, metabólicos e inmunológicos son normales.

“Debemos saber que hay eventos no epilépticos como convulsiones febriles, síncope, alcoholismo, convulsión postrauma craneal en la primera semana, así como en la infección o infartos tóxicos y alteraciones de electrolitos o hipoglicemia”, apuntó el neurólogo pediatra.

Métodos diagnósticos

En otro orden, señala que para que un niño sea declarado epiléptico, un electroencefalograma es de gran utilidad. Este examen lo define como no invasivo e indoloro, y apunta a que permite confirmar la epilepsia, no obstante, “debo aclarar que un electroencefalograma convencional normal, no descarta el diagnóstico de epilepsia, en ocasiones se requiere de realizar EEG prolongados de 1-4- 8 y hasta 24 horas, puesto que a más tiempo mayor sensibilidad del estudio”.

También existe el video electroencefalograma como una herramienta muy útil para los casos en que se requiere confirmar eventos donde existen dudas de ser epilépticos.

“También cuando hablamos de neuroimagen nos referimos a ultrasonido transfontanelar, tomografía de cráneo, resonancia de cráneo, espectroscopia por resonancia, entre otros métodos pero con estos contamos en nuestro país y son de gran utilidad en el diagnóstico de la epilepsia”, aclaró.

Tratamiento

En las epilepsias siempre se recomienda usar un fármaco ideal. “Es preciso iniciar con un solo medicamento que sea efectivo y adecuado según el tipo de crisis, también hay que tomar en cuenta el factor económico, que tenga menos efectos adversos y sea fácil de administrar”.

El tratamiento debe ser de 2 a 5 años, dependiendo de cada caso. El doctor resalta que 8 de cada 10 pacientes logran remisión de las crisis.

“Los padres deben tener calma ante un ataque epiléptico. Deben fijarse cómo se presenta el evento con detalles. Así como medir el tiempo. Lateralizar la cabeza al niño. Limpiar la boca y si es posible sacarle alimento u objetos que pueda tener el niño en la boca para evitar broncoaspiración. Si el evento lleva más de 3minutos deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano”, recomienda.

Asimismo, el doctor Urrutia afirma que el 70 u 80% de los pacientes logran un control adecuado, pero existe un 20-30% de los pacientes que no responden adecuadamente y se requiere de otros fármacos adicionales.

Consejos para padres

1La vida de un niño epiléptico debe continuar igual como cualquier niño.

2Deben apoyar a sus hijos y brindarles el medicamento o la dosis indicada, con horario establecido.

3Es necesario vigilar efectos adversos de los medicamentos y reportarlos a su médico.

4Es vital acudir a sus citas de seguimiento responsablemente.

5Deben estar al pendiente de infecciones, fiebre, evitar el desvelo de los niños y traumas que suelen convertirse en factores desencadenantes de crisis.

6Pueden existir comorbilidades (asociaciones) concomitantes con la epilepsia como: trastornos de conducta, trastornos del sueño, discapacidad intelectual, ansiedad, depresión, etc. Pero, por otro lado, debemos estar vigilantes de las alteraciones de los fármacos que a su vez pudieran generar esas mismas alteraciones y otras que son propias de estos. Su médico le dirá qué vigilar y qué exámenes debe tomarse para pesquisar algunas reacciones adversas.