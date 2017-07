Los 13 mitos del fitness

La entrenadora personal Marta Rosado analiza los grandes mitos del fitness y nos descubre todo aquello que debemos saber para que el esfuerzo realizado en el ejercicio se vea reflejado de forma real en nuestro cuerpo.

Muchas son las veces que decidimos empezar a hacer deporte, pero que no sabemos por donde empezar, qué ejercicios hacer y cuantos días a la semana entrenar. Ser conscientes de que vamos a comenzar una vida de deportistas, supone renunciar a muchas cosas pero a su vez abrir las puertas a muchas otras.

No comer grasas, beber agua, subir escaleras y hacer 5 comidas diarias, son entre otras, reglas básicas para empezar a tomar conciencia de tu cuerpo y conseguir los objetivos que nos proponemos, pero también existen una infinidad de mitos que hemos adquirido como verdaderos y que no siempre son del todo cierto.

Los 13 mitos

Mito 1– El ejercicio aeróbico adelgaza y las pesas te hacen ensanchar

Según distintos estudios el ejercicio contra resistencia es más efectivo que el aeróbico, ya que unos músculos tonificados aumenta la energía que gastamos cuando estamos en reposo aunque la forma ideal para ejercitarse sería encontrar el equilibrio entre ambos.

Mito 2– El agua con azúcar nos quita los dolores musculares

Las famosas “agujetas”, que aparecen cuando hemos practicado un ejercicio y llevábamos tiempo sin ejercitarnos, son causadas por las microrupturas que se producen en las uniones entre músculos y tendones al hacer movimientos fuertes, y es por ello que el agua con azúcar no es del todo útil.

Mito 3– ‘Los carbohidratos engordan’

Es completamente FALSO, ya que lo que nos engorda es el exceso de caloría totales entre las que se encuentran los hidratos de carbono, las grasas y las bebidas alcohólicas.

Mito 4-‘Cuanto más grasa comamos, más grasa acumularemos en el cuerpo

El aumento de peso se basa en el consumo de más calorías de las que necesita nuestro cuerpo, por lo que no es solo el exceso de grasa lo que acumula grasa, sino el exceso de calorías.

Mito 5– La práctica de ejercicio crea adicción

Es algo que es más verdad que mentira ya que nuestro cerebro compensa el esfuerzo realizado durante el ejercicio liberando endorfinas, motivo por el cual sentimos una sensación de bienestar. Y como todo, cualquier placer puede provocar adicción.

Mito 6– Cuanto más sudo, más adelgazo

El sudor es básicamente agua y se recupera tan pronto como nos re hidratemos, es por ello que el trabajo de fuerza es el más duradero.

Mito 7- ‘A más ejercicio, más pérdida de peso’

Es cierto siempre y cuando después del ejercicio realizado no devores cualquier alimento que vaya a cubrir esas grasas gastadas o incluso más.

Mito 8– No bebas agua durante el ejercicio para evitar el flato

No es, ni mucho menos, una buena idea dejar de beber agua durante el ejercicio, ya que no está demostrado que prevenga el flato y el agua es esencial para el correcto equilibrio y funcionamiento de nuestro cuerpo.

Mito 9– ‘El café mejora el rendimiento’

Todo en exceso es malo. La cafeína estimula pero a su vez disminuye los reflejos y puede provocar dolor de cabeza y dificultad para dormir.

Mito 10 – ‘La barriga se baja sólo con abdominales’

Antes de hacer abdominales para bajar barriga, hay que llevar una dieta balanceada según lo que necesitas, aparte de hacer tareas aeróbicas y continuas de moderada intensidad, ya que sino solo se conseguirá dar más volumen a nuestro cuerpo.

Mito 11– ‘La relación entre grasa y músculo aumenta con la edad

Es cierto en términos generales, pero es por la falta de actividad física según incrementa la edad, ya que hay quienes se vuelven sedentarios.

Mito 12– ‘Después de cierta edad, ya no merece la pena hacer ejercicio

El ejercicio es saluda y por tanto nunca es tarde para empezar ni para realizarlo.

Mito 13– ‘Levantar pesas hace que el cuerpo de mujer tenga apariencia masculina’

Falso. Una mujer tendrá apariencia masculina realizando este ejercicio si le dedica las horas y en ocasiones los suplementos necesarios para ello, sino tonificará sus músculos y les dará forma.