“Para poder disfrutar de la comida y de los alimentos primero tienes que conocerlos”, ha declarado Paloma Gil en una entrevista con Efe, que con su libro “El fin de las dietas” tiene como objetivo acabar con la cultura del “peso como estética” y la “desinformación alimenticia” existente en la actualidad.

Adiós dietas

Cansada del “marketing” y el negocio generado alrededor de las dietas de adelgazamiento, Gil quiere “terminar” con ellas de la manera más sincera posible, escribiendo un libro a modo de guía donde poder conocer los diferentes tipos de alimentos, sus propiedades y las claves para mantener un ritmo de vida saludable, siempre basándose en datos científicos.

“A través de lo que ingerimos nos entra la salud o la enfermedad”, comenta la endocrina con más de 20 años de experiencia profesional que no tiene miedo en afirmar que “los únicos que ganan en las dietas milagro son quienes se las inventan”.

La doctora a su vez sostiene que “el peso no es lo único”, ya que no todo el mundo que está delgado está bien alimentado, “hay gente con peor salud que no le sobra peso y que está fatal alimentada” declara Gil, quien continúa contundente “ojalá se acabaran las dietas”.

Debido a que el margen de peso saludable es muy amplio, todo el mundo puede seguir las claves que Paloma Gil da a conocer en su libro y probar las 40 recetas que incluye, independientemente de si su constitución es pequeña o grande.

“Nuestros órganos están diseñados para soportar un número determinado de kilos, el exceso de peso envejece, desgasta y a la larga mata”, afirma la endocrina.

Acabar con la desinformación

Gil también tiene un “blog” donde resuelve dudas alimenticias muy frecuentes en todo el mundo, como por ejemplo, qué se puede comer con una intolerancia al gluten o qué dieta seguir en el embarazo, entre muchas otras.

“No todo el mundo puede sentarse delante de un médico que le aconseje como mejorar su estilo de vida, por eso quiero llegar a través de estos medios a todo el mundo”, cuenta la doctora a cerca de su “blog” y también programa de televisión, medios de comunicación que le provocaron la necesidad de escribir un libro.

“Las preguntas siempre se repetían, necesitaba una guía básica, fácil de leer y que sentase principios dónde la gente pudiera estar informada de todo”, comenta Paloma Gil sobre “El fin de las dietas”.

Alimentación y ejercicio van de la mano

En cuanto al estilo de vida saludable que la doctora propone, existen dos factores fundamentales que todo el mundo debería tener en cuenta, la comida y el ejercicio.

Para empezar a conseguir el peso ideal de cada uno, Gil recomienda dar el primer paso comiendo más productos vegetales, sin dejar de comer de todo, limitando al máximo todo lo que sea procesado y distinguiendo entre alimentos y “caprichos”.

Siempre y cuando los alimentos sean frescos, para Gil todos son “superalimentos” y los define a cada uno como una “maravilla” con su propiedad, siendo unos más nutritivos que otros pero cumpliendo cada uno su “increíble” función.

Aún así Gil advierte que un “superalimento” para una persona, también puede ser un “veneno” para otra, por ello hay que tener en cuenta a las alergias e intolerancias y ser “más serios” con lo que comemos o dejamos de comer.

Este proceso de alimentación deberá de seguirse haciendo el deporte que más le favorezca a la persona, sino, el paso anterior serviría para poco, ya que el segundo objetivo principal del libro es “acabar” con el sedentarismo, entendiéndolo como un timo de vida en el cual no se hace un mínimo de 30 minutos al día de ejercicio, considerándose algo casi tan malo como puede ser el fumar.

“Nosotros somos animales y como animales no estamos hechos para estar sentados todo el día” dice Gil.

Siguiendo estos consejos que Paloma Gil propone en “En el fin de las dietas” llegar a mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable ahora es más fácil.