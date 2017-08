Las visitas al dermatólogo deben ser desde la infancia

La doctora Tania Téller, de la clínica Modermis, nació en México, pero reside en Nicaragua.

Es dermatóloga y comparte que optar por estudiar esta especialidad fue un gran reto, porque es hasta la fecha y muchas enfermedades de la piel se parecen, por lo tanto, asegura que es necesario tener ojo clínico para poder realizar un diagnóstico preciso.

¿A través de la piel qué podemos ver?

Realmente como dermatólogos podemos ver no solo la parte externa de la piel porque la piel es la primera presentación que el paciente tiene, sino también patologías dermatológicas que nos pueden manifestar que hay un trastorno a nivel sistémico, por ejemplo el paciente puede observar la pseudoacantosis que tienen fibromas, esto se da en las personas obesas que pueden tener resistencia a la insulina y enfermedades que pueden estar manifestando a nivel de piel, pero que realmente su causa es sistémica.

¿Qué tan perjudicial es para la salud de la piel el cambio de temperatura?

Los cambios bruscos de temperatura a nivel de la piel lo que nos hacen es como un golpe, ya sea de calor o de frío, dependiendo a qué temperatura nosotros cambiemos y realmente hay muchas patologías que se pueden manifestar por un golpe de calor en los niños, por ejemplo, la miliaria que es lo que popularmente se conoce como sudamina, el cambio a este nivel afecta en este caso a los infantes, en cuanto al adulto realmente hay ciertas patologías que pueden afectar por ciertos trastornos de calor, entonces es bien importante. La rosácea, por ejemplo, es una enfermedad de un enrojecimiento a nivel de la piel que cuando nos exponemos al sol obviamente el paciente siente que se activa de alguna manera la enfermedad.

¿Solemos ver normal la resequedad de la piel, pero a largo plazo podemos ver algunos efectos?

Hay enfermedades genéticas que se manifiestan por una resequedad excesiva en la piel y es la ictiosis, cuando la piel se ve como cuarteada y refleja mucha resequedad. Cuando la piel se reseca mucho es más fácil que se den las infecciones que incluyen un problema bacteriano, por ejemplo, colonización más del estreptococo y cartilococo que son los que más tenemos nosotros en la piel, entonces el paciente tiende a contaminarse. Acordate que la piel es la amortiguación de alguna manera y protección que tenemos en nuestro cuerpo, si esa barrera está agredida vamos a estar propensos a muchas infecciones.

¿A partir de qué edad son recomendable las visitas al dermatólogo?

Las visitas al dermatólogo deben ser desde la infancia y todo depende de qué patología tenga, porque en aquel niño que nace con muchos lunares la visita al dermatólogo debe ser lo más tempranamente posible, para que él le pueda dar un seguimiento a largo plazo, eso se recomienda en los lunares que pueden cambiar. Al ser maligno se recomienda la visita al dermatólogo para que tenga la visión de cómo está el lunar y cómo va evolucionando a través de las características clínicas que el lunar pueda presentar.

¿Puede ser el bronceador saludable?

No, realmente estamos en contra de lo que es el bronceado, porque cuando nos bronceamos recibimos radiaciones UVA y estas son las encargadas a largo plazo de darnos el cáncer de piel y de envejecernos, y tenemos que tener en cuenta que probablemente no tenemos un efecto inmediato, pero a 5 o 10 años de estarnos bronceando vamos a tener repercusiones en la salud, y recordemos que es cierto que los cánceres de piel no matan, pero hay uno que es muy peligroso que es el melanoma y que tiene metástasis igual que cualquier cáncer y ese tiene altas probabilidades de que el paciente llegue a tener pocas probabilidades de vivir.

¿Y cómo reconocemos cuando un lunar perjudica?

En la consulta para los lunares tenemos el ABC, el A es la simetría, aquel lunar que si vos lo partís en 4 y los 4 cuadrantes no te dan el mismo tamaño, entonces estamos hablando de un lunar asimétrico, ahí está una de las características a las que debemos poner ojo. B. Los bordes si son irregulares, no son bien redondos o tienen una circunferencia bien marcada como estrellada entonces hay que ponerle ojo. C. En el color, aquel lunar si tiene un solo color por muy negro que se vea y feo, pero si es monocromático probablemente no tiende a minimizarse, pero si ese lunar tiene café claro, negro y tiene otro color entonces hay que ponerle mente porque estamos hablando que es un lunar monocromático. El diámetro de todo lunar mayor de 0.5 centímetro necesita que se le ponga atención y la evolución no es lo mismo tener un lunar de nacimiento, que tener un lunar, del cual me dice: mire doctora en tres meses me creció y se me ha puesto feo.