¿Qué pasa si tomo suplementos para adquirir masa muscular?

Esculpir un buen cuerpo a base de ejercicio y disciplina es uno de los compromisos que muchos han adquirido, sin embargo, en el mercado encontramos una infinidad de productos que ofrecen resultados casi milagrosos sin tener que esforzarse mucho en el gimnasio.

Vemos desde máquinas, cuya publicidad asegura que hacen como mil funciones en pro de tu cuerpo hasta los famosos suplementos que ayudan a ganar masa muscular en poco tiempo y a definir, sin embargo, son muchos los que optan por tomarlos sin la asesoría de un entrenador y de un nutricionista, lo que puede generar a graves problemas de salud e incluso a la muerte.

Para hablar de este tema consultamos al entrenador Josué Obando Meléndez, instructor en Lobo Gym.

Obando Meléndez explicó que la mayoría de suplementos suelen ser muy calientes para las zonas hepáticas, asimismo resalta que efectivamente dan un buen resultado, tangible físicamente pero es necesario saber usarlos.

“El cuerpo tiene que estar en una dieta estricta, la persona debe tomar mucha agua al día y a la vez tomar protectores hepáticos y quemar bien los suplementos a la hora del ejercicio”, señala.

¿Cuáles son los más comunes en Nicaragua?

Hay muchísimos suplementos. Pero las personas de contextura delgada recurren al uso de proteínas sucias, como la creatina, glutaminas y aminoácidos.

Los obesos usan proteínas limpias, quemadores de grasa como el hidroxicup lipo blak6. Los que están en nivel avanzados también usa preentrenamientos, que es un suplemento que te da fuerza y energía. Los atletas de gran nivel suelen usarlos los días de piernas que son exigentes.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Todos hacen efectos secundarios, pero no es que sean del todo mal, lo que sucede es que deben saber usar el suplemento, no es solo tomarlo. La mayoría de las personas que tienen problemas con los suplementos son las que no supieron usarlos porque empezaron a consumirlos sin darse a la tarea de leer sus instrucciones.

Nosotros los atletas, cuando usamos los diferentes suplementos nos informamos y nos empleamos a fondo para contrarrestar los efectos secundarios

¿Puede alguien morir por usar mal estos productos?

Ya hay casos de muertes acá en Nicaragua, ya sea por paros cardiacos o insuficiencia renal. Un amigo murió por usar creatina.

¿Cuáles son los principales errores que se pueden cometer al usar estos productos?

El no tener una dieta y también la porción de uso, hay quienes toman más de lo indicado pensando que van a crecer más. Otro error al usarlos es no quemarlos bien en el gimnasio.

Si no tenés una dieta saludable te imaginás usar algo que va a calentar mi hígado y mis riñones y no tomar un protector hepático y metiéndole comidas grasosas. Hay personas que tienen problemas cardiacos y al usar un preentrenamiento es un hecho que te va a acelerar y puede ser mortal.

¿Qué recomendaciones das?

Se debe llevar una buena dieta rica en proteínas, carbohidratos fibras, vitamina, zinc y minerales. Esto te va a dar un buen resultado. En realidad no es recomendable usar suplementos. Por otro lado, todo atleta tiene que desparasitarse 3 veces al año.