Enero, mes clave de la moda masculina

El calendario tradicional de la moda ha sido sacudido estos últimos dos años, con varias marcas principales abandonando los programas de temporada para dar un enfoque de "ver ahora, comprar ahora". City-hopping también está en tendencia en este momento y el calendario de otoño de 2017 contará con múltiples cambios, como Moschino, que se traslada a Milán para presentar su colección de ropa para hombre por primera vez durante el mandato de Jeremy Scott como director creativo de la casa italiana.

Mientras tanto, la marca estadounidense Coach, que ha desfilado las últimas tres temporadas de hombre en Londres, analiza la posibilidad de volver a Nueva York para un espectáculo especial el 8 de enero, que simultáneamente debutará la marca con su colección 2017.

Raf Simons, exdirector creativo de Dior y actual diseñador de Calvin Klein, también mostrará su colección masculina otoño/invierno 2017 en la Semana de la Moda de Nueva York, convirtiéndolo en el debut de la marca en las pasarelas de la ciudad estadounidense.

TEJIDOS

Toda la atención se prestará al diseñador británico Paul Smith para el lanzamiento de su nueva línea contemporánea PS de Paul Smith, durante Pitti Immagine Uomo de enero en Florencia, la feria italiana de moda masculina que actúa como una precuela no oficial de la Semana de la Moda masculina de Milán. La nueva línea fusiona características de diseño y rendimiento de alto nivel, tejidos técnicos y cortes ergonómicos.

Mientras tanto, en el Reino Unido se dice que la cantante Tinie Tempah está preparando una demostración de la prolongación en las colecciones en Londres, por primera vez con su firma. "Quiero tomar algo de inspiración de cosas que he visto, no solo en Italia, sino cuando he visto el desfile de Victoria's Secret. Esto ocurrirá en la segunda semana de enero", dijo.