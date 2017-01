10 cosas que no sabías de Kylie Jenner

Kylie Jenner además de modelo es empresaria estadounidense, conocida por aparecer en el reality show de la cadena E! Keeping Up with the Kardashians, y a sus 19 años de edad ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo por sus colosales labios y su alto sentido de la moda.

Jenner es la menor de las hermanas Kardashians, y ha estado bajo el reflector desde pequeña, a continuación te mostramos 10 cosas que seguramente no sabías de ella.

1 Educación:

En el 2012 dejó la escuela por el trabajo, pero decidió retomar sus estudios en casa.

2 Exceso:

Kylie admitió que fue demasiado lejos con los rellenos de labios al principio, pero que aún no ha pasado por el cuchillo.

3 Carrera:

Comenzó su carrera como modelo con la línea "Crush Your Style" de Sears.

4 Reality:

Kylie Jenner, asegura que si ella supiera todo lo que sabe ahora, no está segura si hubiera aceptado estar en Keeping Up With the Kardashians.

5 Hobbies:

Ella y su hermana Kendall publicaron una novela de ciencia ficción llamada The Rebels: The City of Indra.

6 Marca:

Su marca Kylie Cosmetics entró Forbes como una de las más prominentes.

7 Insegura:

Kylie Jenner se sintió insegura de sus labios a partir del comentario de un chico que besó en secundaria “este chico que besé me decía, ‘tus labios son muy chicos pero besas muy bien. No sabía que ibas a ser una buena besando’ Fue tan grosero”, dijo la bella estadounidense.

8 Famosa:

Según la modelo la parte más difícil de la fama es experimentarla mientras que aún no sabes quién eres “estás tratando de crecer y cometes errores y todos te están mirando”.

9 Salud:

Sufrió ataque de ansiedad que hicieron desplomarse en público. “Solía tener mucha ansiedad. Nunca lo superé, si intentaba ir al cine, dejaba de respirar en la mitad y empezaba a llorar. Me sentí súper atrapada, como si todos me estuvieran mirando. Sentí que todos me odiaban”.

10 Rostro:

Mintió sobre las inyecciones de sus labios porque pensó que era una mala influencia. “No quería ser una mala influencia. No quería que las personas pensaran que ponerse labios iba a hacer que se sientan bien consigo mismos”.