Pamela Rief, la chica fit que todos soñamos

Está lejos de Taylor Swift o Selena Gómez, las máximas estrellas en Instagram, con más de 55 millones de seguidores, pero la joven alemana Pamela Reif es una de las figuras más masivas de su país en la popular red social, con 2.2 millones de fans en Instagram. Todo un logro para una persona que recién salió del colegio y que no tiene una exposición mediática.

Rief no es una estrella de la televisión ni una socialité, solo se dedica a cultivar su físico y a estudiar arte. Pero lo que más le consume tiempo es Instagram, donde ideó una estrategia para posicionarse y convertirse en la primera estrella cuyo éxito es 100 por ciento en Instagram, en Alemania. Una labor que, además, le reporta importantes ganancias a través de publicidad de ropa y accesorios, principalmente.

Rief cuenta que desde pequeña soñó con ser modelo de pasarela, pero su estatura (1.64 centímetros) tornó imposible hacer viable esta carrera, y fue así como puso su atención en Instagram. En una entrevista al popular medio germano Bild, detalla algunos aspectos clave de su éxito en la red social.

1-Frecuencia

“Uno debe publicar con regularidad y no solo de vez en cuando”.

2. Temas definidos

“Se deben encontrar temas específicos. En mi caso son el acondicionamiento físico y moda”.

3-Fotografías

“La calidad de las fotos debe ser de gran nivel. En ocasiones me fotografia mi madre o mi hermano, pero a menudo trabajo con un fotógrafo profesional”.

4-Diálogo

“Se debe hablar con los seguidores y conocer lo que les gusta y lo que no les agrada”.

5-Nuevas tendencias

“Uno tiene que estar abierto a las cosas nuevas y las tecnologías de punta. Hay que probarlo todo. También he tratado en YouTube, pero no he estado bien. No me he sentido cómoda, prefiero la fotografía y el modelaje”.