Overoles ¿sí o no?

Efectivamente la nueva tendencia son los overoles (overall en inglés). Esos que te ponían en tus años mozos, bien peinadito y con tus tenis para ir al zoológico. Si bien el overol fue inventado para cubrir la ropa de ensuciarse (uso exclusivo para granjeros y obreros), esta pieza se volvió popular en la moda infantil y con el paso del tiempo el espontáneo mundo de la moda lo tomó para volverlo una tendencia.

1. RELAJADO

Según varias revistas de moda, el hombre de la próxima temporada será relajado, desenfadado, en su guardarropa no faltarán los bolsos extragrandes y las sandalias, sin embargo existe una novedad: overoles.

2. LOOK CASUAL

Para llevarlo en un día casual, no uses elementos sencillos, combinalo con detalles que destaquen aun así sean simples, es decir, una camiseta rayada o con diferentes estampados que sobresalgan.

3. JUVENIL

Como podrás haber visto, los overoles vienen largos y cortos. Ambos son válidos para verse “trendy”, pero el pantalón puede convertirse en una pieza más “formal” con los elementos necesarios. El estilo short es propicio para el día, la universidad o la playa.

4. COMODIDAD

La ventaja de los overoles es que son supercómodos, los podés usar con tenis, sandalias o alpargatas. La idea es que te sintás superfresco y a gusto.

5. VERSÁTIL

Pensando en el verano puede ser que los dos estilos (short o pantalón) te resuelvan en el momento. Se pueden encontrar en mezclilla clásica o "prints" de distintos colores y formas.