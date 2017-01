Hailey Clauson, una sirena rubia

Estos son cinco datos para concoer más de cerca a la giuapa modelo que ha conquistado con sus encantos a grandes diseñadores y marcas.

1. Demanda millonaria

En julio de 2011, los padres de Clauson demandaron Urban Outfitters por más de US$28 millones, por una camiseta con una foto de ella en una sesión provocativa sobre una motocicleta sin su consentimiento. Según la demanda, el fotógrafo Jason Lee Parry vendió la foto "descaradamente lasciva" para la línea de ropa Blood Is the new Black y se puso a la venta en las tiendas Urban Outfitters. Para ese entonces la modelo tenía 15 años. Sus padres se quejaron de la fotografía, la cual tacharon de inapropiada para una adolescente.

2. Ama a los perros

El Instagram de Clauson está lleno de fotos adorables de su pitbull rescatado, Mahala. "Mi bella pitbull, Mahala (la rescate) es el animal más increíble (creo que ella es una persona)", escribió el año pasado. "Los pitbulls siempre necesitan hogares y honestamente son las criaturas más leales y dulces."

3. Ama la pizza

La modelo puede tener el cuerpo perfecto, pero no quiere decir que lo logró comiendo palitos de apio y beber agua con limón. Esta chica ama la pizza (con aderezo ranchero) y otros alimentos grasosamente deliciosos.

4. Escándalos

La modelo no ha estado lejos de los escándalos. Las firmas Diane von Furstenberg, Oscar de la Renta y DKNY se encontraron en una tormenta en 2011, cuando contrataron a Clauson para modelar en sus pasarelas y ella tenía 15 años. ¿El problema? Se acababa de imponer una nueva normativa que prohibía contratar a modelos de pasarela menores de 16 años.

5. Novio

La rubia tiene buen gusto. Actualmente mantiene una relación con el también modelo Julián Herrera, quien trabaja además como entrenador de boxeo.