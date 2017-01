Margot Robbie, locamente sensual

Aunque ya había hecho algunas series de televisión en su natal Australia, Margot Robbie llamó la atención de todo el mundo hace cinco años, cuando apareció en la serie Pan Am. Al poco tiempo, el ojo clínico de Martin Scorsese la incluyó como coprotagonista de Leonardo DiCaprio en "The Wolf of Wall Street", y de ahí subió como la espuma.

Si fuiste fanático de su personaje en "Escuadrón suicida", entoncés tenés que conocer más a fondo a la actriz. La revista Vogue le hizo un perfil sobre lo que hasta ahora desconocías de la bella Margot.

1. Que antes de Hollywood triunfó en su tierra con Neighbours, una serie donde curiosamente interpretaba a una diseñadora de moda (Donna Freedman).

2. Que entre sus pasatiempos está surfear, las motos y el hockey sobre hielo.

3. Que lleva saliendo dos años con el director Tom Ackerley

4. Que para su desnudo en "El lobo de Wall Street" necesito 3 chupitos de tequila.

5. Que lo hizo porque cuadraba con el personaje de Naomi y era para Scorsese.

6. Pero odia cuando un guion dicta el típico desnudo gratuito.

7. Que adora ir en zapatillas en su día a día. ¡Fuera tacones!

8. Y por ello califica su estilo como tomboy.

9. Además claro de porqué le encanta cazar cerdos salvajes. Tal cual.

Que tiene una ligera obsesión con los tatuajes, pero lo suyo es hacerlos y no que se los hagan. De hecho, tiene su propia pistola para tatuar.