¿Por qué no te funciona el ejercicio?

La buena alimentación y el gimnasio son las combinaciones adecuadas para lograr un cuerpo espectacular y una vida saludable, pero no es todo. Según Israel Hernández Espinoza, instructor personal y fisicoculturista, se debe añadir a esto algunos cambios de comportamiento, por ejemplo: disminuir la ingesta de alcohol y evitar los desvelos.

Espinoza asegura que el 70% de los resultados es gracias a la buena alimentación y el otro 30% es por el trabajo en el gimnasio. “Los principales errores es creer que el gimnasio lo hace todo y no es así. Para comenzar, es importante bajar los niveles de carbohidrato, pero no eliminarlos del todo. Hacer ejercicios con frecuencia es otra de las claves, debés de tener paciencia, disciplina y dieta balanceada”, insistió.

Un consejo que brinda este atleta es no desesperarse. “Cuando observen que no hay mejoras es bueno cambiar la rutina, incluso variar la dieta. Si comés bien verás siempre buenos resultados, pero evitemos consumir mucho carbohidrato, peor en la noche cuando normalmente no lo quemamos”, añadió Espinoza.

El consumo exagerado de alcohol lo que provoca es, dijo el experto, eliminar los niveles de testoteronas y músculos al igual que el desvelo. “Las tres armas fundamentales son: comer sano, hacer ejercicios y descansar lo necesario”, mencionó. El instructor señaló que las proteínas y quemadores suman al objetivo, siempre y cuando se cumpla con lo mencionado anteriormente.

¡Toma nota!

Edson Bonilla, presentador del programa ‘Entrenando con vos’ (Vos Tv) y atleta, señaló que el ejercicio no solo nos ayuda a tener una figura estética, “sino que nos fortalece en salud y nos hace sentir más animados en todas las áreas de nuestras vidas”. Bonilla brinda algunos tips que podés tomar en cuenta a la hora de entrenar.

1 Realizar ejercicios de 45 minutos a una hora.



2 Dirigir los ejercicios adecuados conforme a nuestros niveles de grasa. Es decir, una persona con sobrepeso necesitaría reforzar su condición física con ejercicios anaeróbios y cardiovasculares.



3 El descanso es muy importante para la recuperación y crecimiento de nuestros músculos.



4 Los ejercicios en ayuna nos ayudan a controlar mejor y disminuir nuestros niveles de grasa porque es cuando estos están más bajos.



5 No saltar ningún horario de comida. Cada tiempo debe respetarse y es recomendable hacer meriendas entre comidas. Si nuestro día empieza muy temprano, el desayuno debe ser a las 7 a.m. y las siguientes comidas cada 3 horas.



6 Balancear proteínas y carbohidratos en nuestra dieta.



7 Elegir ropa cómoda y adecuada a nuestros ejercicios nos ayudará a desarrollar un mejor entrenamiento.



8 Entrenar dos veces al día puede ser una buena idea para ver resultados en menor tiempo. Se puede dividir el entrenamiento en dos partes: cardio por la mañana y pesas por la noche.



9 Una persona principiante podría iniciar con ejercicios funcionales y aprender a dominar el propio peso corporal, y así poder tener un mayor rendimiento en el gimnasio.

10 Una persona principiante podría iniciar con ejercicios funcionales y aprender a dominar el propio peso corporal, y así poder tener un mayor rendimiento en el gimnasio.